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झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन, खूब चले अंडे-टमाटर और पानी की बोतलें, जमकर हुई पत्थरबाजी

रांची में भाजपा और कांग्रेस में जबरदस्त टकराव हुआ है. भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव करने कांग्रेस कर्यकर्ता पहुंचे थे. इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई.

Clash between BJP and Congress
प्रदर्शन के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 23, 2026 at 8:14 PM IST

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रांची: नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस की छात्रों पर बर्बरता और उनपर ही दर्ज प्राथमिकी(FIR) वापस लेने और संसद के मानसून सत्र के दौरान विशेष चर्चा कराने मांग को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देशभर के भाजपा कार्यालयों के समक्ष आज कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे थे. इस कड़ी में कांग्रेसियों ने झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय के समक्ष भी प्रदर्शन किया.

रांची में प्रदर्शन के दौरान टमाटर, अंडे, पानी की बोतल चलने लगे और फिर पत्थरबाजी भी हुई. कार्यक्रम कवर करने गए कई पत्रकार, फोटोग्राफर भी अचानक शुरू हुई पत्थरबाजी की घटना में घायल हो गए, जिनका इलाज रांची के अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है. पुलिस को प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा.

भाजपा नेता दीपक प्रकाश, कांग्रेस प्रवक्ता रिंकू तिवारी और ग्रामीण एसपी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मामले में भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता रिंकू तिवारी ने एक-दूसरे पर पत्थरबाजी करने का आरोप लगाया है. वहीं इस बीच रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने कहा कि प्रदर्शन करने के दौरान हिंसक कृत्य के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

रांची में हरमू स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय को घेरने के लिए हरमू मैदान से जुलूस की शक्ल में भाजपा प्रदेश कार्यालय की ओर बढ़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिसकर्मियों ने भाजपा कार्यालय पहुंचने से पहले ही रोक दिया. इस दौरान पुलिस के जवानों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच नोंकझोंक भी हुई. कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान भाजपा के कार्यकर्ता भी पार्टी कार्यालय के बाहर झंडे, बैनर के साथ कांग्रेस और राहुल गांधी के विरोध में नारे लगाते रहे.

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रांची में प्रदर्शन के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नोकझोंक. (फोटो-ईटीवी भारत)

भाजपा की ओर से नहीं हुई पत्थरबाजी- दीपक प्रकाश

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व में राज्यसभा सांसद रह चुके दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आज गुंडे के शक्ल में भाजपा कार्यालय को घेरने पहुंचे थे और उनकी मंशा सही नहीं थी. उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी की घटना भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं, बल्कि कांग्रेस की ओर से की गई थी और पूरे घटनाक्रम में पुलिस प्रशासन के लोग कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम करते नजर आए. दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही पत्थरबाजों को साथ देती आई है और आज की पत्थरबाजी की घटना के लिए भी कांग्रेस ही पूरी तरह जिम्मेवार है. भारतीय जनता पार्टी के लोग पत्थरबाजी नहीं करते.

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रांची में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत. (फोटो-ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई कार्यकर्ता पत्थरबाजी में घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर दीपक प्रकाश ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है और उनका तो मानना है कि जिस तरह से देश विरोधी काम कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं उन्हें इस देश में रहने का ही अधिकार नहीं है.

भाजपा के गुंडों ने की है पत्थरबाजी- रिंकू तिवारी

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का घेराव के कार्यक्रम के दौरान हुई पत्थरबाजी की घटना के लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उसके कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार बताते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता रिंकू तिवारी ने कहा कि आज कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान यह साफ दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गुंडों के रूप में काम कर रहे थे. उनकी ओर से अचानक पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई पत्रकार सहित कांग्रेस के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं.

रिंकू तिवारी ने कहा कि महानगर अध्यक्ष कुमार राजा की ओर से भाजपा के पत्थरबाज नेताओं के खिलाफ नामजद प्राथमिक दर्ज कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र लोकतंत्र विरोधी है और यही वजह है कि लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने गए कांग्रेस नेताओं पर भाजपाइयों ने पत्थरबाजी की.

कई लोगों को हिरासत में लिया गया हैः ग्रामीण एसपी

रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने कहा कि पूरे घटना को लेकर दोनों ओर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस सीसीटीवी कैमरा तथा भाजपा कार्यालय घेराव कार्यक्रम के दौरान खींची गई तस्वीरों से पत्थरबाजी करते नेताओं की पहचान कर रही है. दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने माना कि इस घटना में उन्हें भी मामूली चोट आई है तथा कई पुलिसकर्मी भी मामूली रूप से घायल हुए हैं.

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रांची में भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन के दौरान तैनात पुलिस फोर्स. (फोटो-ईटीवी भारत)

पत्थरबाजी को लेकर कांग्रेस पर बिफरे आदित्य साहू

इधर, भाजपा कार्यालय घेराव के दौरान हुए हिंसक झड़प पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है. पार्टी कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, लेकिन कांग्रेस ने लोक लाज छोड़ दिया है. इनके दो चेहरे हैं. दिल्ली में कुछ करते हैं और झारखंड में कुछ और ही करते हैं.

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हिंदपीढ़ी से पत्थरबाजों को लाकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर पत्थर, अंडे और टमाटर बरसाने का काम किया. जिसमें कई भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए. उन्होंने इस दौरान पुलिस की भूमिका पर नाराजगी जताते हुए कहा कि एक डीएसपी ने भाजपा कार्यकर्ता पर लाठी बरसाने का काम किया. ऐसा लग रहा था मानो वह कोई सरकारी अधिकारी नहीं, बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ता बनकर यहां आए थे. उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन अधिकारी ऐसा काम ना करें जिससे उन्हें परेशानी हो.

उन्होंने सरकार से ऐसे पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की है. कांग्रेस के द्वारा अरगोड़ा थाना में कांड दर्ज किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आदित्य साहू ने कहा कि वह पहले से इसकी तैयारी में थे और लिखित शिकायत लेकर के आए थे. जाहिर तौर पर भाजपा कार्यकर्ता भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कांड दर्ज कराएंगे.

जेपीएससी मामले में सीबीआई जांच की मांग

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड में बीते 6 वर्ष में जेएसएससी, जेपीएससी, सी जेएल, उत्पाद सिपाही में जब भी परीक्षा हुई उसके प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो गए. विगत 6 वर्षों में कांग्रेस की मदद से युवाओं का रोजगार छिनने का काम इस सरकार ने किया है. उन्होंने कहा कि परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस पर मौन है.

आदित्य साहू ने कहा कि भाजपा ने जब जेपीएससी के खिलाफ आंदोलन किया, तो आनन-फानन में आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया. भाजपा सरकार से मांग करती है कि जेपीएससी अध्यक्ष के खिलाफ जांच हो और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए.

"कांग्रेस राष्ट्र को कमजोर करने में लगी है"

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिला कर राष्ट्र को कमजोर करने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी के सफल 12 वर्ष के कार्यकाल से खुश नहीं है. कांग्रेस को युवाओं से कोई मतलब नहीं है. उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों ने पीएम आवास के समक्ष धरना दिया और इस दौरान अभद्रता भरी बातें की गईं. अतिसुरक्षित क्षेत्र में फोटो शूट हुआ, जो गैरकानूनी है.

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कांग्रेस नेता पहले भी राष्ट्रपति के खिलाफ गलत बयानबाजी कर चुके हैं. ये पीएम को भी गाली देने से बाज नहीं आते. आदित्य साहू ने कहा कि इटली निवासी सोनिया गांधी सहित पूरी कांग्रेस पार्टी देश को तोड़ना चाहती है वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने देश का मान बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि पेपर लीक का मामला आने के बाद NEET की परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा ली गई. आज छात्र सफल हो कर पढ़ाई कर रहे हैं. पीएम ने भी मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहा है कि NEET प्रश्नपत्र लीक मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा.

आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड में शराब घोटाले में कोई जांच नहीं की गई. आज सारे आरोपी काम कर रहे हैं. उन्होंने मांग की कि झारखंड में जितनी भी परीक्षा रद्द हुई है उसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए. आदित्य साहू ने कहा कि जेएमएम ने कई बार कांग्रेस को उसकी सीमा याद दिलाई, लेकिन कांग्रेस को शर्म नहीं आई और सत्ता में बनी हुई है.

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