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18 महीने में अपनी प्रदेश कमेटी नहीं बना पाएं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, भाजपा ने कसा तंज

झारखंड कांग्रेस की नई प्रदेश कार्यसमिति अब तक गठित नहीं हो पाई है. इसको लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसा है.

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कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 27, 2026 at 3:17 PM IST

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रांची: केशव महतो कमलेश के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 18 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन अब तक झारखंड कांग्रेस के कप्तान अपनी प्रदेश स्तरीय कमेटी नहीं बना पाए हैं. लिहाजा, तीन महीने के अंदर कमेटी बना लेने के निर्देश के साथ एक्सटेंशन पर चल रही पूर्व की प्रदेश कार्यसमिति ही आज भी क्रियाशील है.

16 अगस्त 2024 को केशव महतो कमलेश के रूप में झारखंड कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष तो मिल गया था, लेकिन बाकी की पूरी टीम वही रह गई जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बनाई थी. पार्टी के कार्यकारी अध्यक्षों, उपाध्यक्षों से लेकर मीडिया विभाग तक में एक भी बदलाव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नहीं कर पाए. कांग्रेस अध्यक्ष की इस नाकामी पर अब उनसे संगठन में बदलाव की उम्मीद पाले नेताओं को निराशा हाथ लगी है. वहीं भाजपा यह कहकर कटाक्ष कर रही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कांग्रेस का भरोसा रहता तब तो प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यसमिति बनती. यहां तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी दिल्ली से मनोनीत होते हैं. केशव महतो कमलेश कोई जिलाध्यक्ष या कांग्रेसी नेताओं द्वारा चुने हुए अध्यक्ष थोड़े ही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अपनी टीम बनाएंगे.

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू और प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जल्द होगी नई प्रदेश कार्यसमिति गठित-जगदीश साहू

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू ने माना कि कई वजहों से झारखंड प्रदेश कार्यसमिति का गठन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश प्रभारी ने शीघ्र प्रदेश कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं और अब 15-20 दिनों के अंदर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूरी टीम गठित कर ली जाएगी. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू ने कहा कि नई कमेटी में पुराने और पार्टी के लिए समर्पित अनुभवी कांग्रेसियों को जगह मिलेगी. जगदीश साहू ने कहा कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष की कोशिश है कि नई कार्यसमिति में महिलाओं के साथ-साथ ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो.

कांग्रेस को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं-शिवपूजन पाठक

झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा 18 महीने में भी अपनी टीम गठित नहीं करने पर तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि दरअसल, कांग्रेस को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है. ऐसे में प्रदेश कमेटी गठित करने की बात बेमानी है. शिवपूजन पाठक ने कहा कि ये लोग क्यों प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक नहीं करते, यह भी उनसे पूछा जाना चाहिए.

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