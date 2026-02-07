ETV Bharat / state

बागियों पर गाज गिराने की तैयारी, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं- प्रदेश कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने नगर निकाय चुनाव में पार्टी की अधिकृत रणनीति के अनुसार सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकजुट होकर अधिकृत उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए. इससे पार्टी संगठन मजबूत होगा और चुनाव में बेहतर परिणाम मिलेंगे.

इस पत्र के जरिए नामांकन वापस लेने के साथ ही डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी नगर निगम के मेयर या नगर परिषद के चेयरपर्सन पद के लिए किसी एक उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला करने का जिक्र करते हुए. अन्य कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले नेताओं से अपना नामांकन वापस लेने को कहा गया था. यदि कोई प्रत्याशी नाम वापस नहीं लेता है तो उसे पार्टी अनुशासन का उल्लंघन माना जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से दी गयी. यदि कोई उम्मीदवार जिला कांग्रेस अध्यक्ष की सलाह नहीं मानता है और नामांकन वापस नहीं लेता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने 05 फरवरी को पार्टी के लेटर पैड पर पत्र जारी कर आदेश जारी किया. जिसके तहत पार्टी समर्थित उम्मीदवार के अलावा उनसे जुड़े जिन नेताओं ने मेयर, अध्यक्ष, वार्ड पार्षद पद के लिए नामांकन किये हो वह अपना नामांकन वापस ले लें अन्यथा उनपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी. प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के हस्ताक्षर से जारी आदेश सभी जिला अध्यक्षों, जिला पर्यवेक्षकों के साथ साथ राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी के राजू और सह प्रभारी श्रीबेला प्रसाद को भी इसकी इत्तिला दे दी थी.

रांची: झारखंड में नगर निकाय का चुनाव भले ही दलीय आधार पर नहीं हो रहा हो. लेकिन कांग्रेस इस चुनाव को दलीय आधार जैसा मानकर ही लड़ रही है. लिहाजा पार्टी अब उन बागी कांग्रेस नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की तैयारी में है.

आदेश का धता बताकर मेयर चुनाव के लिए बागी बन डटे हुए हैं तीन नेता

पार्टी स्टैंड के खिलाफ जाकर चुनाव मैदान में वार्ड और कई नगर पंचायत-नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए कई उम्मीदवार मैदान में डटे हैं. वहीं मेयर पद के लिए तीन नगर निगम क्षेत्र में कांग्रेस के बागी उम्मीदवार, अपने ही पार्टी समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में हैं. देवघर नगर निगम क्षेत्र से मेयर पद के लिए कांग्रेस समर्थित रवि केशरी हैं, इसके बावजूद डॉ. कुमार गौरव मैदान में हैं. इसी तरह गिरिडीह नगर निगम से कांग्रेस समर्थित डॉ. समीर राज की उम्मीदवारी के बावजूद जुगेश्वर मेहता ताल ठोक रहे हैं. वहीं मानगो नगर निगम से मेयर पद के लिए कांग्रेस समर्थित सुधा गुप्ता के चुनाव मैदान में होने के बावजूद जेबा खान चुनाव मैदान में डटी हुई हैं.

पार्टी में अनुशासन बनाये रखने के लिए कार्रवाई जरूरी- सोनाल शांति

शहरी निकाय चुनाव में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के खिलाफ ही चुनाव मैदान में डटे कांग्रेसी नेताओं पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी है. इसकी पैरवी करते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि पार्टी कभी नहीं चाहती कि हमारी पार्टी की नीति, सिद्धांतों और विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग आपस में ही प्रतिद्वंदिता करते दिखे और जनता में भ्रम की स्थिति हो. यह निकाय चुनाव से ज्यादा पार्टी के अंदर की अनुशासन का मामला है कि पार्टी में रहकर क्यों अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना की गई.

अनुशासनहीनता करने वालों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए- प्रदेश कांग्रेस महासचिव

निकाय चुनाव में पार्टी के दिशा निर्देश नहीं मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से दिए गए संकेत को वाजिब बताते हुए कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि बात चाहे चुनाव की हो या संगठन की अनुशासन तो होना ही चाहिए. उन्होंने कहा कि भले ही चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा हो लेकिन चुनाव तो किसी न किसी पार्टी से जुड़े नेता ही लड़ रहे हैं, ऐसे में अनुशासन हीनता पर कार्रवाई होनी ही चाहिए.

