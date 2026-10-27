ETV Bharat / state

वोट बचाओ-देश बचाओ रैली को लेकर प्रदेश कांग्रेस चला रही जनजागरण अभियान, झारखंड से हजारों कांग्रेसी होंगे शामिल

प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

कांग्रेस भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि देश में लोकतंत्र को तार-तार किया जा रहा है. नागरिकों के अधिकार को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देगी.