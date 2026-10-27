वोट बचाओ-देश बचाओ रैली को लेकर प्रदेश कांग्रेस चला रही जनजागरण अभियान, झारखंड से हजारों कांग्रेसी होंगे शामिल
दिल्ली में प्रस्तावित वोट बचाओ-देश बचाओ रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में झारखंड कांग्रेस जुट गई है. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा
Published : October 27, 2026 at 7:06 PM IST
रांचीः नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आगामी 1 नवंबर को प्रस्तावित वोट बचाओ-देश बचाओ रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए झारखंड से इंडिया गठबंधन के हजारों लोग शिरकत करेंगे. प्रदेश कांग्रेस ने इस रैली में झारखंड से करीब 12 हजार कार्यकर्ताओं के दिल्ली जाने का दावा किया है.
कांग्रेस भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि देश में लोकतंत्र को तार-तार किया जा रहा है. नागरिकों के अधिकार को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देगी.
रैली के लिए कांग्रेस चला रही जनजागरण अभियान
दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को प्रस्तावित वोट बचाओ-देश बचाओ रैली के लिए जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है. प्रत्येक जिलों में जिला के प्रभारी व वरिष्ठ नेता-कार्यकर्ता आम लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिहार और बंगाल में लाखों नागरिकों को मताधिकार से वंचित किया गया है.
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दावा करते हुए कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली ऐतिहासिक होगी. इसकी झलक विगत दिनों बाराखंबा रोड पर दिल्ली में दिख चुकी है. संवैधानिक संस्थाओं से पार्टी एजेंट के रूप में कार्य कराया जा रहा है. भाजपा के एजेंडे को पूरा करने के लिए चुनाव आयोग का उपयोग किया जा रहा है. इसे कतई नहीं होने दिया जाएगा.
हम आंदोलन की मशाल जलाए रखेंगे-प्रदीप यादव
इस मौके पर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि जिन संस्थाओं को मतदान का अधिकार सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई है वही लोगों का मताधिकार छीन रहे हैं. मताधिकार को छीनने की तरह-तरह की तरकीब अपनाई जा रही हैं, लेकिन राहुल गांधी ने वोट चोरी का पर्दाफाश कर दिया है. प्रदीप यादव ने कहा कि एसआइआर को टूल की तरह ज्ञानेश कुमार वोटरों का नाम हटाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं.
उन्होंने बंगाल में फरक्का से कांग्रेस उम्मीदवार का नाम हटाए का जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनका नाम जोड़ा गया और बाद में वह विधायक चुने गए. उन्होंने कहा कि एसआइआर की सभी बातें राहुल गांधी ने देश के सामने रखी हैं. 2025 में महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 39 लाख मतदाताओं का अंतर आया सिर्फ 6 माह में इतने मतदाताओं का नाम जोड़ा गया.
उच्चतम न्यायालय में निर्वाचन आयोग हलफनामा दाखिल कर बता रहा है कि फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि पुराने फॉर्म 6 में चार पेज थे और अब आठ कर दिए गए हैं. 2023 के पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, उसमें बदलाव कर मुख्य न्यायाधीश की जगह कैबिनेट मंत्री को जोड़ दिया गया, ताकि फैसले में बहुमत हो सके. प्रदीप यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने ज्ञानेश कुमार को अभय दान दिया है. जिसके तहत चुनाव आयोग में एक्ट 16 लागू हुआ और कभी भी चुनाव आयुक्त पर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है. जबकि राष्ट्रपति के साथ भी ऐसा नियम नहीं है.
झारखंड में भी SIR में गड़बड़ी का आरोप
उन्होंने कहा कि हम आंदोलन की मशाल तब तक जलाए रखेंगे, जबतक लोकतंत्र स्थापित ना हो जाए, देश में लोकतंत्र के चाहनेवालों की सत्ता स्थापित ना हो जाए और जब तक ज्ञानेश कुमार जेल ना चले जाएं. प्रदीप यादव ने झारखंड में चल रहे SIR में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और लोगों को हो रही परेशानी पर भी नाराजगी जताते हुए उनके क्षेत्र में जीवित व्यक्ति का वोटर लिस्ट से नाम कटने पर आयोग के कामकाज पर सवाल खड़े किए.
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