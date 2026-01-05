ETV Bharat / state

झारखंड में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान, कहा- मोदी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर चलाया बुलडोजर

रांची में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर मोरहाबादी मैदान के बापू वाटिका से लोकभवन तक पदयात्रा की.

MGNREGA SAVE CAMPAIGN IN RANCHI
रांची में कांग्रेस की मनरेगा बचाओ रैली (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 5, 2026 at 3:56 PM IST

रांची: प्रदेश कांग्रेस MGNREGA योजना का नाम बदलने को लेकर रांची में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. केंद्र सरकार द्वारा बदली गई योजना मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी को लेकर प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजधानी रांची में मनरेगा बचाओ अभियान रैली की शुरुआत की. रांची के मोरहाबादी मैदान के बापू वाटिका स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के साथ-साथ सभी कांग्रेसी नेताओं को मनरेगा बचाने वाले संकल्प की शपथ दिलाई गई. इसके बाद पदयात्रा करते कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लोकभवन के लिए निकल गए.

लोकभवन के समक्ष पदयात्रा हुई सभा में तब्दील

कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि जब से केंद्र की मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से लगातार आम जनता के अधिकार छीने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मनरेगा की जगह जी राम जी से रोजगार का अधिकार छीना गया है. यात्रा में शामिल झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि 125 दिन के रोजगार की बात बेमानी है. क्योंकि मनरेगा के तहत 50-60 दिन का ही रोजगार मिल पाता है. वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने 'विकसित भारत जी राम जी' योजना की कमियों को उजागर किया.

जानकारी देते कांग्रेस के सांसद और मंत्रीगण (ईटीवी भारत)

जब बजट कम है तो 125 दिन कैसे रोजगार देगी सरकार

झारखंड सरकार में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा पूरे भारत में 12 करोड़ 16 लाख रजिस्टर्ड मजदूर हैं. उन्हें 125 दिन का रोजगार कैसे दिया जा सकेगा. जबकि बजट कम है. मंत्री ने कहा कि अगर 5640 करोड़ राज्य सरकार देगी, तब ही यह 'जी राम जी' योजना चल सकेगी. यह ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि भाजपा की सोची समझी चाल है कि बापू के नाम की योजना को जी राम जी कर दिया गया है.

MGNREGA Save Campaign in Ranchi
कार्यक्रम में शामिल कांग्रेस के पदाधिकारीगण (ईटीवी भारत)


ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बुलडोजर है जी राम जी: सुखदेव भगत

लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने मनरेगा को समाप्त करने को दुखद बताया. उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर मोदी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बुलडोजर चलाने का काम किया है. वहीं मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि मनरेगा में हुए बदलाव से पलायन बढ़ेगा. कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता ज्यां द्रेज भी शामिल हुए.

वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि रोजगार की गारंटी को कमजोर कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तबाह करने की योजना बनाई गई है. उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम हमारे लिए आस्था है तो उनके लिए (बीजेपी) यह सिर्फ राजनीति करने का नाम है. मनरेगा बचाओ यात्रा में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, विधायक ममता देवी, पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित पार्टी के सभी पदाधिकारी शामिल हुए.

