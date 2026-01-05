ETV Bharat / state

झारखंड में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान, कहा- मोदी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर चलाया बुलडोजर

रांची: प्रदेश कांग्रेस MGNREGA योजना का नाम बदलने को लेकर रांची में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. केंद्र सरकार द्वारा बदली गई योजना मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी को लेकर प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजधानी रांची में मनरेगा बचाओ अभियान रैली की शुरुआत की. रांची के मोरहाबादी मैदान के बापू वाटिका स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के साथ-साथ सभी कांग्रेसी नेताओं को मनरेगा बचाने वाले संकल्प की शपथ दिलाई गई. इसके बाद पदयात्रा करते कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लोकभवन के लिए निकल गए.

लोकभवन के समक्ष पदयात्रा हुई सभा में तब्दील

कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि जब से केंद्र की मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से लगातार आम जनता के अधिकार छीने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मनरेगा की जगह जी राम जी से रोजगार का अधिकार छीना गया है. यात्रा में शामिल झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि 125 दिन के रोजगार की बात बेमानी है. क्योंकि मनरेगा के तहत 50-60 दिन का ही रोजगार मिल पाता है. वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने 'विकसित भारत जी राम जी' योजना की कमियों को उजागर किया.

जानकारी देते कांग्रेस के सांसद और मंत्रीगण (ईटीवी भारत)

जब बजट कम है तो 125 दिन कैसे रोजगार देगी सरकार

झारखंड सरकार में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा पूरे भारत में 12 करोड़ 16 लाख रजिस्टर्ड मजदूर हैं. उन्हें 125 दिन का रोजगार कैसे दिया जा सकेगा. जबकि बजट कम है. मंत्री ने कहा कि अगर 5640 करोड़ राज्य सरकार देगी, तब ही यह 'जी राम जी' योजना चल सकेगी. यह ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि भाजपा की सोची समझी चाल है कि बापू के नाम की योजना को जी राम जी कर दिया गया है.