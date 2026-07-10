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धनबाद में SIR पर कांग्रेस की समीक्षा और संवाद बैठक, कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरने के निर्देश

धनबाद के सदानंद भवन में कांग्रेस ने SIR को लेकर संवाद एवं समीक्षा बैठक का आयोजन किया.

Congress dialogue and review meeting
SIR को लेकर कांग्रेस की संवाद एवं समीक्षा बैठक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 10, 2026 at 8:33 PM IST

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धनबाद: झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर कांग्रेस ने धनबाद में संवाद सह समीक्षा बैठक आयोजित की. बैठक में पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान पर नजर रखने और हर पात्र मतदाता का नाम सूची में सुनिश्चित कराने की अपील की है.

बैठक में हुई SIR अभियान की प्रगति की समीक्षा

झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के राजू के निर्देश पर धनबाद के सिटी सेंटर स्थित सदानंद भवन में कांग्रेस की ओर से SIR को लेकर संवाद एवं समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में पार्टी के जिला पदाधिकारियों, प्रखंड प्रभारियों, वरिष्ठ नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. कार्यक्रम के दौरान SIR अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई और कार्यकर्ताओं को इसकी प्रक्रिया से विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया.

SIR पर कांग्रेस की समीक्षा और संवाद बैठक (Etv Bharat)

पात्र मतदाता का ना छूटे नाम: कांग्रेस

नेताओं ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान किसी भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची से न छूटे, इसके लिए जमीनी स्तर पर सतर्कता जरूरी है. कार्यकर्ताओं से अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने, आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देने और प्रक्रिया के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान में सहयोग करने का आग्रह किया गया. बैठक में मतदाता सत्यापन, दस्तावेजों की आवश्यकता और तकनीकी प्रक्रियाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई.

सभी लोकसभा क्षेत्रों में संवाद कार्यक्रम: भूपेंद्र मरावी

झारखंड कांग्रेस के उप प्रभारी भूपेंद्र मरावी ने कहा कि SIR अभियान को लेकर राज्य के सभी लोकसभा क्षेत्रों में संवाद कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में धनबाद में भी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से अनावश्यक रूप से न हटे.

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