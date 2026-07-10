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धनबाद में SIR पर कांग्रेस की समीक्षा और संवाद बैठक, कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरने के निर्देश

SIR को लेकर कांग्रेस की संवाद एवं समीक्षा बैठक ( Etv Bharat )