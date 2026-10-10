राज्यभर में झारखंड कांग्रेस ने मनाया काला दिवस, रांची में प्रदेश कार्यालय से अल्बर्ट एक्का चौक तक प्रदर्शन
झारखंड में कांग्रेस पार्टी ने आज काला दिवस मनाया. रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार
Published : October 10, 2026 at 7:19 PM IST
रांची:भारतीय लोकतंत्र व संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा और देश की चुनावी व्यवस्था में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे "राष्ट्रव्यापी संघर्ष" के तहत केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज राज्य भर में झारखंड कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों में “काला दिवस” मनाया. रांची में SIR को रद्द करने और मुख्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त कर उनपर मुकदमा करने की मांग वाले स्लोगन लिखे टीशर्ट और काला पट्टी लगाकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक सुरेश बैठा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से नारेबाजी करते हुए अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचे.
अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंचकर कांग्रेसियों ने काले बैलून को आकाश में उड़ाकर विरोध प्रकट किया. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं. ऐसे में उनको बर्खास्त कर उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए.
ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग
इस मौके पर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल के निर्देश पर आज देशभर में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता काला दिवस मना रहे हैं. झारखंड के भी सभी जिलों में कांग्रेस ने काला दिवस मनाकर लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुके ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की है. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को हटाने और उनपर देशद्रोह का मुकदमा होने तक आंदोलन जारी रहेगा.
प्रदर्शन में ये थे शामिल
आज के प्रदर्शन में महासचिव सुरेंद्र सिंह, सूर्यकांत शुक्ल, आलोक दुबे, जगदीश साहू, फिरोज रिजवी मुन्ना, सलीम खान, नरेंद्र लाल गोपी, प्रभात कुमार, ज्योति सिंह मथारू, रविन्द्र सिंह, सतीश पॉल मुंजनी, लाल किशोरनाथ शाहदेव, आभा सिन्हा, रमा खलखो, नीलम सहाय, प्रदीप तुलस्यान, उज्जवल तिवारी, निशांत जायसवाल, जॉन डंगवार, आशुतोष पाठक सहित बड़ी संख्या में नेता-कार्यकर्ता शामिल थे.
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