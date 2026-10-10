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राज्यभर में झारखंड कांग्रेस ने मनाया काला दिवस, रांची में प्रदेश कार्यालय से अल्बर्ट एक्का चौक तक प्रदर्शन

रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के पास प्रदर्शन करते कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची:भारतीय लोकतंत्र व संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा और देश की चुनावी व्यवस्था में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे "राष्ट्रव्यापी संघर्ष" के तहत केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज राज्य भर में झारखंड कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों में “काला दिवस” मनाया. रांची में SIR को रद्द करने और मुख्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त कर उनपर मुकदमा करने की मांग वाले स्लोगन लिखे टीशर्ट और काला पट्टी लगाकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक सुरेश बैठा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से नारेबाजी करते हुए अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचे.

अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंचकर कांग्रेसियों ने काले बैलून को आकाश में उड़ाकर विरोध प्रकट किया. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं. ऐसे में उनको बर्खास्त कर उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए.