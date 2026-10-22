ETV Bharat / state

SC-ST की समस्याओं को लेकर झारखंड कांग्रेस की 29 अक्टूबर को महा बैठक, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने केंद्र पर साधा निशाना

रांची: राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की समस्याओं को जानने और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए 29 नवंबर को कांग्रेस "महा बैठक" का आयोजित करने जा रही है. इस बैठक में झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ कांग्रेस अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति विभाग के चेयरमैन और दोनों समुदाय के सामाजिक कार्यकर्ता भाग लेंगे. झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कांग्रेस भवन में संवाददाता सम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा की.

इस दौरान बंधु तिर्की ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति(SC) के हितैषी होने की दुहाई देती है, लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों समुदायों को सिर्फ अपना वोट बैंक समझती है. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों को संविधान के तहत जो अधिकार प्राप्त हैं उससे उन्हें वंचित किया जा रहा है. ट्राइबल सब प्लान के बजट में भारी कटौती हो रही है. अनुसूचित जनजातियों के छात्र-छात्राओं को प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में भारत सरकार का हिस्सा कभी भी राज्य को समय पर नहीं मिलता है.

उन्होंने कहा कि देश में 34 योजनाएं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के विकास और उत्थान के लिए चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियों के कारण इन समुदायों के छात्र अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं और उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास जिस तेजी से होना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा है. कांग्रेस की तुलना में इन समुदायों की विकास योजनाओं के लिए 50% बजट भाजपा सरकार द्वारा कम कर दिया गया है. अनुसूचित जाति- जनजाति के विकास के लिए जो राशि खर्च की जानी चाहिए थी उसे दूसरी मदों की ओर डायवर्ट किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में वन अधिकार नियम का खुला उल्लंघन हो रहा है. सीजीमाली कुटुरूमाली नियामगिरी में बॉक्साइट खनन परियोजनाओं को पेसा और वन अधिकार अधिनियम का खुला उल्लंघन करते हुए आगे बढ़ाया जा रहा है. जबकि यह इलाके संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत आते हैं. नियामगिरि का मामला तो न्यायालय के फैसले के विपरीत है. उच्चतम न्यायालय ने इसके संदर्भ में 2013 में ही अपना फैसला सुना दिया था. जिसमें खनन गतिविधियों के लिए सहमति नहीं देने के ग्राम सभा के अधिकार को बरकरार रखा गया था.

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन इस देश के आदिवासी और दलित समुदाय के सामाजिक, आर्थिक शैक्षणिक विकास का मूल्यांकन कर उनके लिए ठोस योजनाओं को बनाकर उनके क्रियान्वयन किस दिशा में पहल करने के लिए किया गया था, लेकिन आज भारत सरकार द्वारा इसे डिफंग कर दिया गया है. यह आयोग सिर्फ टूर प्रोग्राम के बहाने विभिन्न राज्यों का दौरा करने तक ही सीमित रह गए हैं. संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष डॉ. राजेश गुप्ता छोटू व प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति उपस्थित थे.