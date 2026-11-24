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झारखंड में पेसा कानून को प्रभावी बनाने में जुटी कांग्रेस, राहुल गांधी खूंटी में ग्रामसभा प्रधानों संग करेंगे संवाद

रांचीः राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर आज मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस की बैठक हुई. जिसमें राज्य में लागू पेसा कानून को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी में पैसा पर्यवेक्षकों के साथ आयोजित इस बैठक में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी के. राजू, सह-प्रभारी भूपेंद्र मरावी, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के अलावा राज्य सरकार के मंत्री, सांसद व विधायक उपस्थित थे. बैठक में पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा व संगठनात्मक तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई.

पेसा कानून के जरिए जनजातियों को जल, जंगल, जमीन और आदिवासी स्वशासन के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस ने प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए इसे प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया है. बैठक में पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और ग्रामसभाओं को सशक्त बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. साथ ही, पर्यवेक्षकों को आवंटित प्रखंडों में अब तक हुए कार्यों की समीक्षा की गई.

कांग्रेस नेता प्रदीप यादव, बंधु तिर्की व राजेश कच्छप का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राहुल गांधी खूंटी में ग्रामसभा प्रधानों संग करेंगे संवाद

बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने बताया कि पेसा पर्यवेक्षकों को अलग-अलग प्रखंडों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्हें संबंधित प्रखंडों के ग्रामसभा प्रधानों से संपर्क कर पेसा नियमावली के तहत मिले अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी देने का टास्क सौंपा गया है. साथ ही, ग्रामसभा के सदस्यों को प्रशिक्षित कर कानून के प्रति जागरूक करना है. उन्होंने कहा कि अब तक करीब 60 प्रतिशत काम पूरा हुआ है, जबकि 40 प्रतिशत काम बाकी है. उन्होंने बताया कि शेष कार्यों को पूरा करने के लिए आगे भी बैठकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके अलावा, राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर ग्रामसभा प्रधानों के साथ संवाद की तैयारी भी की जा रही है. राहुल गांधी खूंटी में ग्राम प्रधानों के साथ संवाद करेंगे.

वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि बैठक में पर्यवेक्षकों को सौंपे गए प्रखंडों में कार्यों की समीक्षा की गई. उन्होंने कहा कि पैसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्रामसभा प्रधानों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी देनी बेहद जरूरी है. जब तक ग्रामसभा प्रधानों और ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित नहीं होगा, तब तक इस कानून को सही तरीके से लागू करना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि ग्रामसभा की महत्ता को समझना और उसके अधिकारों का वास्तविक उपयोग सुनिश्चित करना जरूरी है.