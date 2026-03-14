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झारखंड कांग्रेस के नौ नेता करेंगे असम विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार, प्रदेश प्रभारी ने जारी किया पत्र

रांची: असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता गौरव गोगोई पिछले दिनों राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह के साथ एक दिवसीय झारखंड दौरे पर आए थे, तब उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार भेंट के बहाने असम चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की इच्छा जानने की कोशिश की थी. उसी दिन गौरव गोगोई ने असम विधानसभा चुनाव को बेहद अहम और निर्णायक बताते हुए JPCC से यह आग्रह किया था कि वह झारखंड कांग्रेस के नेताओं को असम विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेसी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए भेजें.

के. राजू ने नौ नेताओं के नाम जारी किए

असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी(APCC) के अध्यक्ष के आग्रह पर आज झारखंड कांग्रेस प्रभारी और AICC के स्थायी आमंत्रित सदस्य के.राजू ने अपने हस्ताक्षर से राज्य के नौ नेताओं के नाम जारी किए हैं. APCC के अध्यक्ष के आग्रह पर के.राजू ने जिन नेताओं को असम विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए नामित किया है उस लिस्ट में सांसद सुखदेव भगत, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह सहित कई नेताओं के नाम शामिल हैं.

झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता जगदीश साहू का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस सूची में खास यह है कि रांची नगर निगम के मेयर का चुनाव हार चुकीं वरिष्ठ नेता रमा खलखो को भी असम में कांग्रेस उम्मीदवारों के प्रचार वाली सूची में शामिल किया गया है. के राजू ने नौ नेताओं के नाम वाली सूची में स्पष्ट किया है कि ये सभी नेता असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे. असम पीसीसी अध्यक्ष अभियान के लिए प्रत्येक नेता को विशिष्ट विधानसभा क्षेत्र आवंटित करेंगे.

इन नौ नेताओं का नाम हैं सूची में