झारखंड कांग्रेस के नौ नेता करेंगे असम विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार, प्रदेश प्रभारी ने जारी किया पत्र
झारखंड कांग्रेस की टीम असम विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए जाएगी. इससे संबंधित सूची झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने जारी कर दी है.
Published : March 14, 2026 at 7:36 PM IST
रांची: असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता गौरव गोगोई पिछले दिनों राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह के साथ एक दिवसीय झारखंड दौरे पर आए थे, तब उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार भेंट के बहाने असम चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की इच्छा जानने की कोशिश की थी. उसी दिन गौरव गोगोई ने असम विधानसभा चुनाव को बेहद अहम और निर्णायक बताते हुए JPCC से यह आग्रह किया था कि वह झारखंड कांग्रेस के नेताओं को असम विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेसी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए भेजें.
के. राजू ने नौ नेताओं के नाम जारी किए
असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी(APCC) के अध्यक्ष के आग्रह पर आज झारखंड कांग्रेस प्रभारी और AICC के स्थायी आमंत्रित सदस्य के.राजू ने अपने हस्ताक्षर से राज्य के नौ नेताओं के नाम जारी किए हैं. APCC के अध्यक्ष के आग्रह पर के.राजू ने जिन नेताओं को असम विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए नामित किया है उस लिस्ट में सांसद सुखदेव भगत, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह सहित कई नेताओं के नाम शामिल हैं.
इस सूची में खास यह है कि रांची नगर निगम के मेयर का चुनाव हार चुकीं वरिष्ठ नेता रमा खलखो को भी असम में कांग्रेस उम्मीदवारों के प्रचार वाली सूची में शामिल किया गया है. के राजू ने नौ नेताओं के नाम वाली सूची में स्पष्ट किया है कि ये सभी नेता असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे. असम पीसीसी अध्यक्ष अभियान के लिए प्रत्येक नेता को विशिष्ट विधानसभा क्षेत्र आवंटित करेंगे.
इन नौ नेताओं का नाम हैं सूची में
असम में विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए जारी सूची में जिन नेताओं का नाम है उसमें लोहरदगा से कांग्रेसी सांसद सुखदेव भगत, राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, पूर्व वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव, रामगढ़ की विधायक ममता देवी, मनिका विधायक रामचंद्र सिंह, जगरनाथपुर विधायक सोना राम सिंकू, कोलेबिरा के विधायक नमन बिक्सल कोंगारी और झारखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रमा खलखो के नाम शामिल हैं.
भाजपा के झूठ तंत्र को खत्म करेगी कांग्रेस-जगदीश साहू
इस संबंध में झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता जगदीश साहू ने कहा कि जब से असम में भाजपा और खासकर हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार है, तब से वहां झूठ और प्रचारतंत्र की सरकार चल रही है. जनता परेशान हैं और समाज को तोड़ने का काम सरकार के मुखिया के स्तर पर किया जा रहा है. ऐसे में भाजपा को असम में परास्त करने में झारखंड के कांग्रेसी नेता अपनी भूमिका निभाएंगे. इसलिए आज नौ नेताओं की सूची जारी की गई है. पहले भी बंधु तिर्की जैसे कद्दावर और जनाधार वाले नेता को असम का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है.
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