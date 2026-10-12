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नई दिल्ली में इंडिया ब्लॉक का सुप्रीम कोर्ट मार्चः झारखंड कांग्रेस ने भी निभाई भागीदारी

सुप्रीम कोर्ट मार्च में शामिल झारखंड कांग्रेस के नेता (नई दिल्ली) ( ETV Bharat )

रांची: नई दिल्ली में आज सोमवार को आयोजित इंडिया ब्लॉक के दलों के सुप्रीम कोर्ट मार्च में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई. दिल्ली की सड़कों पर झारखंड कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं, मंत्रियों, पूर्व एवं वर्तमान सांसदों के लोकतंत्र बचाओ और केंद्र सरकार विरोधी नारे बुलंद होते रहे.

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में आयोजित इस लोकतांत्रिक मार्च में झारखंड सह प्रभारी भूपेंद्र मरावी, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, कांग्रेस कोटे से मंत्री, शिल्पी नेहा तिर्की, राधा कृष्ण किशोर, डॉ. इरफान अंसारी, सांसद के साथ-साथ विधायक समेत भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस मार्च में हिस्सा लिया. उन्होंने एसआईआर रद्द करने और ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की मांग बुलंद की.