SIR को लेकर कांग्रेस की बैठक, बोले- राजेश कच्छप, अंतिम योग्य वोटर का नहीं कटने देंगे नाम
कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को रांची लोकसभा क्षेत्र के मतदाता सूची पर बैठक की.
Published : July 8, 2026 at 8:22 PM IST
रांची: झारखंड में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस इन दिनों लोकसभा स्तर पर बैठक करने में जुटी है. बैठक के जरिए सभी योग्य मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने को लेकर तत्पर है. इसी को लेकर बुधवार को रांची के प्रेस क्लब सभागार में रांची लोकसभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई.
कांग्रेस का रांची लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं पर मंथन
बैठक में एसआईआर को लेकर समीक्षा की गई. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी सिरी बेला, खिजरी विधायक राजेश कच्छप आदि नेता मौजूद रहे. इस दौरान पार्टी ने रांची लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को चिन्हित करने का निर्णय लेते हुए उन्हें एसआईआर प्रक्रिया पूर्ण कराने का फैसला लिया. बैठक में यह पाया गया कि रांची लोकसभा क्षेत्र में जितने भी वोटर हैं, उनमें अभी तक 73% ही वोटर को चिन्हित किया गया है.
नहीं चलेगा भाजपा-चुनाव आयोग का 'षडयंत्र': राजेश कच्छप
एसआईआर के जरिए भोले भाले अल्पसंख्यक एवं आदिवासियों का नाम, वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश बताते हुए कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि चुनाव आयोग और भाजपा की यह साजिश नहीं चलेगी. एसआईआर को लेकर हम जनता के बीच जागरूकता फैलाने में जुटे हैं और किसी भी योग्य मतदाता का नाम नहीं कटे, इसके लिए पार्टी पूरी तरह से तत्पर है क्योंकि इसके जरिए मतदाता सूची से ही नाम नहीं हटेगा बल्कि जो सरकारी योजना चल रही है, उससे भी उन्हें हाथ धोना पड़ेगा.
अधिकारियों द्वारा बात नहीं मानने पर नेताओं ने जताई नाराजगी
बैठक में कुछ नेताओं ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों द्वारा उनकी बात नहीं माने जाने पर नाराजगी जताई. इस संबंध में जब विधायक राजेश कच्छप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी लोगों की बात अधिकारी माने क्योंकि कोई भी सरकारी काम अधिकारियों के माध्यम से ही होता है. ऐसे में अधिकारी यदि जनता की समस्या को नहीं समझेंगे और उन्हें दूर नहीं किया जाएगा, जिससे परेशानी जरूर होगी.
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