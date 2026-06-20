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के राजू के बचाव में उतरी कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा - सहयोगी दलों द्वारा प्रदेश प्रभारी पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद

राज्यसभा चुनाव में हार के बाद झारखंड कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू के बयान का बचाव किया.

Rajya Sabha Elections
कांग्रेस नेता (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 20, 2026 at 7:55 PM IST

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रांची: झारखंड में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा. जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने राजद और माले पर गंभीर आरोप लगाए. जिस पर राजद और माले की ओर से भी के राजू पर आरोप लगाए गए. अब प्रदेश कांग्रेस अपने प्रभारी के बचाव में उतर आयी है.

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रेस वार्ता कर अपने प्रभारी के राजू का बचाव किया. इस दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, उपनेता राजेश कच्छप, तीन मंत्री और आठ विधायक भी मौजूद थे.

सहयोगी दलों को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी - केशव महतो कमलेश

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उनके प्रभारी के राजू एक ईमानदार और कांग्रेस के समर्पित नेता हैं, राज्यसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार की वजह से मन मे आई भावनाओं की वजह से अगर उन्होंने कुछ बातें कह दी तो उस पर सहयोगी दलों को इस तरह के आरोप और बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी.

कांग्रेस नेताओं के बयान (Etv Bharat)

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हमारा महागठबंधन सिर्फ एक राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं बना है. यह विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और राज्य के हितों के लिए बना है. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर उनके प्रभारी के बयान से अगर सहयोगी दलों के नेताओं को कोई ठेस पहुंची हो तो वह उसे आपस में बैठकर यह कह सकते हैं लेकिन जो बयान सहयोगी दलों की ओर से आये वह पीड़ादायक हैं.

ये हार, पूरे गठबंधन की हार - केशव महतो कमलेश

प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि अभी विगत दिनों जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, संख्याबल होते हुए भी हमारी हार हो गयी. हमारे 16 विधायकों ने पूरी एकजुटता के साथ प्रणव झा के लिए वोट किया. उन्होंने वोट के समय इलेक्शन एजेंट के रूप में मौजूद के राजू को मत भी दिखाया. बावजूद इसके हमारी हार हुई है. यह पूरे गठबंधन की हार है.

केशव महतो कमलेश ने कहा कि हमारा गठबंधन सिर्फ इस राज्यसभा के लिए नहीं बना था. हमने बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महागठबंधन बनाया है, एक राज्यसभा सीट जीत लेने से भाजपा यह नहीं समझे कि उसकी दाल झारखंड में गलने वाली है.

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जीत और हार दोनों ही संभावना बनी रहती है, चुनाव परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहने से यह अर्थ बिना किसी तथ्य और प्रमाण के लगाना चाहिए कि कांग्रेस के विधायकों की निष्ठा पर सवाल खड़ा किया जाए. भारतीय जनता पार्टी को भी आत्म मंथन करना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि उन्हें क्यों किसी झारखंडी नेता या कार्यकर्ता की जगह बाहरी नेता को समर्थन देना पड़ा?

'हमारे साथ विश्वासघात हुआ'

केशव महतो कमलेश ने कहा कि यह झारखंड राज्यसभा चुनाव में पैसे की बोली लगाई गई और अगर ऐसा नहीं होता तो महागठबंधन के 56 वोट में 06 वोट कहां गए? भाजपा के पास 24 वोट थे, उनके 06 वोट अधिक कैसे आए यह सोचने की बात है. जाहिर है कि हमारे साथ धोखा और विश्वासघात हुआ है. उन्होंने कहा कि यह धोखा कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि महागठबंधन की उम्मीदवार के साथ हुआ है.

केशव महतो कमलेश ने कहा कि हमारा शीर्ष नेतृत्व सहयोगी दलों के शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहा है. चुनावी नतीजों का विश्लेषण किया जा रहा है, इसलिए हम अपने सहयोग दलों से अपेक्षा करते हैं कि वह सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप से बचें. कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि किसी भी परिस्थिति में राजनीतिक मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए. हम झारखंड के लोगों के हितों, यहां के सामाजिक न्याय और राज्य के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है. यह समय आपसी दोषारोपण का नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर आत्ममंथन और जनता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का है.

प्रदेश प्रभारी का बयान भावनात्मक था - वित्त मंत्री

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्यसभा चुनाव परिणाम के बाद हमारे प्रभारी ने जो बयान दिया वह एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उनका भावनात्मक बयान था. उन्होंने कहा कि हम सबका गठबंधन चुनाव पूर्व का गठबंधन है, जिसका असर राज्य में हुए चुनाव पर पड़ा और चुनाव जीतकर महागठबंधन ने सरकार बनाई. हम सभी घटक दलों के सामने राजनीतिक लक्ष्य एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी का कदम आगे नहीं बढ़ने दें.

उन्होंने कहा कि बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्यसभा चुनाव में हमारे पास 56 वोट थे और महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी चुनाव जीत सकते थे लेकिन एक प्रत्याशी की जीत हुई एक की हार हो गयी. हमारे प्रभारी एक लीडर के रूप बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे. चुनाव में संख्या बल के बावजूद अपनी हार होने के बाद भावनात्मक रूप से अगर उनके नेता ने कुछ बातें कह दी तो उस पर जो बयान सहयोगी दलों की ओर से आये वह निंदनीय था. राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि बड़े हितों की रक्षा के लिए हमारा गठबंधन जारी रहेगा और महागठबंधन के एक प्रत्याशी की हार की समीक्षा होगी.

इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी, कृषिमंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, उपनेता राजेश कच्छप, विधायक सुरेश बैठा, श्वेता सिंह, ममता देवी, रामेश्वर उरांव, सोनेलाल सिंकू उपस्थित थे. रांची में मौजूद नहीं रहने की वजह से मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, अनूप सिंह और नमन विक्सल कोंगाड़ी उपस्थित नहीं हो सके.

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