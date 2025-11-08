घाटशिला में महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में कांग्रेस की झोंकी ताकत, प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री ने की पदयात्रा
घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी सोमेश सोरेन के समर्थन में कांग्रेस ताकत झोंक दी है.
Published : November 8, 2025 at 8:11 PM IST
रांची: 11 नवंबर को झारखंड की घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है. 09 नवंबर की शाम घाटशिला उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा. लिहाजा NDA और INDIA ब्लॉक में शामिल दलों के नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है.
आज शनिवार को महागठबंधन की ओर से झामुमो प्रत्याशी सोमेश चन्द्र सोरेन के समर्थन में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा व्यापक जनसंपर्क एवं पदयात्रा अभिया चलाया गया. इस पदयात्रा का नेतृत्व झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने किया. प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में घाटशिला प्रखंड के दाहीगोडा हनुमान मंदिर से मऊभंडार अंबेडकर चौक तक पदयात्रा की.
इसके साथ ही चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि आज घाटशिला अपने लोकप्रिय नेता, झारखंड आंदोलन के महानायक और गुरुजी शिबू सोरेन के करीबी साथी स्व. रामदास सोरेन की कमी महसूस कर रहा है उनके संघर्ष को कभी भुलाया नहीं जा सकता. रामदास सोरेन को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब जनता उनके सुपुत्र सोमेश सोरेन को ऐतिहासिक मतों से विजयी बना कर विधानसभा भेजेगी.
इस पदयात्रा में शामिल राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है. केंद्र की भाजपा सरकार सिर्फ धर्म और समुदाय के नाम पर समाज को बांटती है, जबकि महागठबंधन की सरकार जनता के अधिकार, सम्मान, रोजगार और विकास के लिए काम करती है.
वहीं धालभूमगढ़ के नोवाडीह में जनसभा एवं ग्रामीण जनता के के साथ बैठक करते हुए कांग्रेस विधायक ममता देवी ने कहा कि आज राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार ने मंईयां सम्मान योजना देकर महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है. सवर्जन पेंशन, विधवा पेंशन जैसी योजना से महिलाएं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम कर रही है. ममता देवी के साथ साथ कार्यक्रम में प्रखंड अध्यक्ष सतदल गिरि भी शामिल हुए.
घाटशिला के मुसाबनी प्रखंड में कांग्रेस कार्यालय से मोहुलबेडा तक पदयात्रा एवं सभा मुसाबनी प्रखंड में कांग्रेस अध्यक्ष संजय कुमार साह के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई. जिसका मार्गदर्शन राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बलमुचू ने किया. राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बलमुचू ने कहा कि झारखंड की पहचान संघर्ष, जल-जंगल-जमीन और आदिवासी–मूलवासी की अस्मिता से है.
आज भाजपा और उसके संविधान, लोकतंत्र और झारखंडी पहचान को कमजोर करने का काम कर रही है. मुसाबनी में बंद पड़े खदानों को लेकर केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार कोई पहल नहीं करती है. हमारी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, बल्कि झारखंड के अधिकार, सम्मान और भविष्य के लिए है. हम सब मिलकर सोमेश सोरेन को विजयी दिलाकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे.
