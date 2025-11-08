ETV Bharat / state

घाटशिला में महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में कांग्रेस की झोंकी ताकत, प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री ने की पदयात्रा

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी सोमेश सोरेन के समर्थन में कांग्रेस ताकत झोंक दी है.

Jharkhand Congress leaders campaigns in support of INDIA Bloc candidate Somesh Soren for Ghatsila by election
घाटशिला उपचुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं की पदयात्रा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 8, 2025 at 8:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: 11 नवंबर को झारखंड की घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है. 09 नवंबर की शाम घाटशिला उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा. लिहाजा NDA और INDIA ब्लॉक में शामिल दलों के नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है.

आज शनिवार को महागठबंधन की ओर से झामुमो प्रत्याशी सोमेश चन्द्र सोरेन के समर्थन में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा व्यापक जनसंपर्क एवं पदयात्रा अभिया चलाया गया. इस पदयात्रा का नेतृत्व झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने किया. प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में घाटशिला प्रखंड के दाहीगोडा हनुमान मंदिर से मऊभंडार अंबेडकर चौक तक पदयात्रा की.

Jharkhand Congress leaders campaigns in support of INDIA Bloc candidate Somesh Soren for Ghatsila by election
गठबंधन प्रत्याशी के लिए कांग्रेस नेताओं की पदयात्रा (ETV Bharat)

इसके साथ ही चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि आज घाटशिला अपने लोकप्रिय नेता, झारखंड आंदोलन के महानायक और गुरुजी शिबू सोरेन के करीबी साथी स्व. रामदास सोरेन की कमी महसूस कर रहा है उनके संघर्ष को कभी भुलाया नहीं जा सकता. रामदास सोरेन को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब जनता उनके सुपुत्र सोमेश सोरेन को ऐतिहासिक मतों से विजयी बना कर विधानसभा भेजेगी.

इस पदयात्रा में शामिल राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है. केंद्र की भाजपा सरकार सिर्फ धर्म और समुदाय के नाम पर समाज को बांटती है, जबकि महागठबंधन की सरकार जनता के अधिकार, सम्मान, रोजगार और विकास के लिए काम करती है.

वहीं धालभूमगढ़ के नोवाडीह में जनसभा एवं ग्रामीण जनता के के साथ बैठक करते हुए कांग्रेस विधायक ममता देवी ने कहा कि आज राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार ने मंईयां सम्मान योजना देकर महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है. सवर्जन पेंशन, विधवा पेंशन जैसी योजना से महिलाएं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम कर रही है. ममता देवी के साथ साथ कार्यक्रम में प्रखंड अध्यक्ष सतदल गिरि भी शामिल हुए.

Jharkhand Congress leaders campaigns in support of INDIA Bloc candidate Somesh Soren for Ghatsila by election
घाटशिला में कांग्रेस नेताओं का जनसंपर्क अभियान (ETV Bharat)

घाटशिला के मुसाबनी प्रखंड में कांग्रेस कार्यालय से मोहुलबेडा तक पदयात्रा एवं सभा मुसाबनी प्रखंड में कांग्रेस अध्यक्ष संजय कुमार साह के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई. जिसका मार्गदर्शन राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बलमुचू ने किया. राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बलमुचू ने कहा कि झारखंड की पहचान संघर्ष, जल-जंगल-जमीन और आदिवासी–मूलवासी की अस्मिता से है.

आज भाजपा और उसके संविधान, लोकतंत्र और झारखंडी पहचान को कमजोर करने का काम कर रही है. मुसाबनी में बंद पड़े खदानों को लेकर केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार कोई पहल नहीं करती है. हमारी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, बल्कि झारखंड के अधिकार, सम्मान और भविष्य के लिए है. हम सब मिलकर सोमेश सोरेन को विजयी दिलाकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे.

इसे भी पढ़ें- घाटशिला में कांग्रेस का जनसंपर्क अभियान, गांव-कस्बों तक पहुंच रहे प्रदेश अध्यक्ष!

इसे भी पढ़ें- कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव का दावा, बिहार में बनने जा रही है महागठबंधन की सरकार

इसे भी पढ़ें- घाटशिला उपचुनाव: सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने किया सभा को संबोधित, झामुमो प्रत्याशी के लिए मांगा वोट

TAGGED:

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव
CONGRESS LEADERS CAMPAIGNS
INDIA BLOC CANDIDATE SOMESH SOREN
CONGRESS LEADERS MARCH
GHATSILA BY ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.