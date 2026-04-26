झारखंड कांग्रेस अब जिलों में भी बनाएगी कार्यकारी अध्यक्ष, जानें पार्टी के नेताओं ने क्या दी दलील
झारखंड कांग्रेस अब जिलों में भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाएगी. कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति को लेकर पार्टी नेताओं के अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं.
Published : April 26, 2026 at 8:13 PM IST
रांची: वर्ष 2025 को संगठन सृजन वर्ष के रूप में मनाने वाली झारखंड कांग्रेस अब राज्य संगठन में एक नए प्रयोग की तैयारी में है. अक्टूबर 2025 में ही झारखंड कांग्रेस ने नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति इस ऐलान के साथ किया था कि कांग्रेस अपने जिलाध्यक्षों को विशेष पावर से लैस करेगी. विधानसभा और लोकसभा के उम्मीदवारों के नाम तय करने तक में जिलाध्यक्ष की राय बेहद अहम होगी. लेकिन छह महीने में ही कांग्रेस में सबकुछ बदलने जा रहा है.
नए प्रयोग की तैयारी में प्रदेश कांग्रेस
जिलाध्यक्षों को पावरफुल बनाने की घोषणा अब कहीं पीछे छूटती दिख रही है और कई जिलों में वर्तमान जिलाध्यक्षों के पावर को कम करने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी है. इसे लेकर झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता जगदीश साहू कहते हैं कि वैसे जिलों में कार्यकारी जिलाध्यक्ष बनाया जा रहा है, जहां के वर्तमान अध्यक्ष डिएक्टिव या पार्टी की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे हैं.
संगठन कार्यों के लिए नियुक्त किए जा रहे हैं कार्यकारी अध्यक्ष: राकेश सिन्हा
वहीं पार्टी के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा कहते हैं कि कांग्रेस ने पिछले साल अक्टूबर में ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की थी. अब इन्हीं में से कई जिलों में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की तैयारी इसलिए चल रही है, क्योंकि कई जिलों में सांगठनिक कार्यों के लिए कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत पड़ रही है. इससे किसी का पावर कट नहीं होगा, बल्कि वर्तमान जिलाध्यक्षों को एक सहयोगी मिलेगा और इससे संगठन का काम करने में सहायता ही मिलेगी.
जिला कमेटी के बावजूद कार्यकारी अध्यक्ष क्यों
झारखंड में कांग्रेस ने संगठन सृजन वर्ष 2025 में सभी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की थी. डीसीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में जिलाध्यक्ष के साथ-साथ उपाध्यक्ष, जिला सचिव सहित कई पदाधिकारी भी होते हैं. ऐसे में जिलाध्यक्ष की सहायता के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर संगठन पर सवाल उठ रहे हैं.
पार्टी के एक नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि 2025 झारखंड कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में आलाकमान यानी दिल्ली के नेताओं की ही चली थी. ऐसे में प्रदेश के दिग्गज नेता अब अपने-अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए कार्यकारी जिलाध्यक्ष का कॉन्सेप्ट को धरातल पर उतारने में लगे हैं. हालांकि कांग्रेस के महासचिव इसकी जगह यह कहते हैं कि जैसे-जैसे संगठन में काम शुरू होता है, वैसे-वैसे जरूरत सामने आती जाती है. ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष बनाना पार्टी की जरूरत है.
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