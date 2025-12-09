ETV Bharat / state

कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ी, प्रदीप यादव और इरफान अंसारी के बीच सदन में तकरार पार्टी फोरम तक पहुंची

कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ गई है. प्रदीप यादव और इरफान अंसारी के बीच हुई बहस अब पार्टी फोरम तक पहुंच रही है.

JHARKHAND CONGRESS INFIGHTING
प्रदीप यादव और इरफान अंसारी (ईटीवी भारत)


By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 9, 2025 at 8:55 PM IST

3 Min Read
रांची: हेमंत सोरेन सरकार के प्रमुख घटक दल कांग्रेस के अंदर इन दिनों सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है. झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक दल नेता डॉ. प्रदीप यादव और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच हुई तीखी नोकझोंक अब पार्टी फोरम तक पहुंचने वाली है.

लगातार दूसरे दिन सदन में भिड़े दोनों नेता

सोमवार को दुमका के हंसडीहां स्वास्थ्य केंद्र में सामानों की चोरी का मामला उठाने के बाद मंगलवार को थैलेसीमिया मरीजों की समस्याओं और स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर प्रदीप यादव ने गंभीर सवाल खड़े किए. इससे नाराज स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने तल्ख़ लहजे में जवाब दिया. दोनों नेताओं के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि स्पीकर को भी हस्तक्षेप करना पड़ा.

कांग्रेस नेताओं का बयान (ETV Bharat)

अनूप सिंह ने जताई नाराजगी, कहा– कस्टोडियन ने पार्टी अनुशासन भंग किया

कांग्रेस के मुख्य सचेतक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने इस पूरे प्रकरण पर गहरी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, “विधायक को सदन में सवाल पूछने का पूरा अधिकार है, इसमें कोई गलती नहीं है. लेकिन विधायक दल नेता होने के नाते प्रदीप यादव को पहले पार्टी अनुशासन को प्राथमिकता देनी चाहिए थी. अगर कोई बात थी तो मंत्री को अलग बुलाकर कहा जा सकता था. सदन में इस तरह का व्यवहार सही संदेश नहीं देता.”

अनूप सिंह ने आगे कहा, “विधायक दल का नेता हम सभी विधायकों का कस्टोडियन होता है. अगर कस्टोडियन ही ऐसा व्यवहार करेगा तो आम लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? यह मामला निश्चित तौर पर पार्टी आलाकमान तक जाएगा. मुख्य सचेतक होने के नाते मैं अपना दायित्व निभाऊंगा.”

छवि पर असर स्वीकार किया

पार्टी की छवि पर पड़ रहे असर के सवाल पर अनूप सिंह ने माना कि यह घटना कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचा रही है. उन्होंने कहा, “हम छवि बनाते हैं तभी सरकार बनती है. सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब अध्यक्ष और मंत्री समझा रहे हों तब रिजिड होना विधायक दल नेता को शोभा नहीं देता.”

दोनों नेताओं के बयान से तनाव साफ

सदन की कार्यवाही के बाद प्रदीप यादव ने मीडिया से कहा, “ये सारी चीजें सब लोग देख रहे हैं. हम वकालत कर सकते हैं, जज नहीं बन सकते.” वहीं इरफान अंसारी ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, “प्रदीप यादव हमारे बड़े भाई हैं. यह सदन का मामला है, हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है और आगे भी सीखते रहेंगे.”

मामला बढ़ने की आशंका

दोनों वरिष्ठ नेताओं की आपसी तकरार से कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई है. पार्टी के अंदर यह चर्चा जोरों पर है कि आखिर हो क्या रहा है. जानकारों का मानना है कि यदि समय रहते इस विवाद को नहीं सुलझाया गया तो आने वाले दिनों में यह बड़ा रूप ले सकता है. पार्टी आलाकमान की नजर इस पूरे मामले पर है.

