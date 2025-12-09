ETV Bharat / state

कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ी, प्रदीप यादव और इरफान अंसारी के बीच सदन में तकरार पार्टी फोरम तक पहुंची

रांची: हेमंत सोरेन सरकार के प्रमुख घटक दल कांग्रेस के अंदर इन दिनों सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है. झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक दल नेता डॉ. प्रदीप यादव और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच हुई तीखी नोकझोंक अब पार्टी फोरम तक पहुंचने वाली है.

लगातार दूसरे दिन सदन में भिड़े दोनों नेता

सोमवार को दुमका के हंसडीहां स्वास्थ्य केंद्र में सामानों की चोरी का मामला उठाने के बाद मंगलवार को थैलेसीमिया मरीजों की समस्याओं और स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर प्रदीप यादव ने गंभीर सवाल खड़े किए. इससे नाराज स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने तल्ख़ लहजे में जवाब दिया. दोनों नेताओं के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि स्पीकर को भी हस्तक्षेप करना पड़ा.

कांग्रेस नेताओं का बयान (ETV Bharat)

अनूप सिंह ने जताई नाराजगी, कहा– कस्टोडियन ने पार्टी अनुशासन भंग किया

कांग्रेस के मुख्य सचेतक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने इस पूरे प्रकरण पर गहरी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, “विधायक को सदन में सवाल पूछने का पूरा अधिकार है, इसमें कोई गलती नहीं है. लेकिन विधायक दल नेता होने के नाते प्रदीप यादव को पहले पार्टी अनुशासन को प्राथमिकता देनी चाहिए थी. अगर कोई बात थी तो मंत्री को अलग बुलाकर कहा जा सकता था. सदन में इस तरह का व्यवहार सही संदेश नहीं देता.”

अनूप सिंह ने आगे कहा, “विधायक दल का नेता हम सभी विधायकों का कस्टोडियन होता है. अगर कस्टोडियन ही ऐसा व्यवहार करेगा तो आम लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? यह मामला निश्चित तौर पर पार्टी आलाकमान तक जाएगा. मुख्य सचेतक होने के नाते मैं अपना दायित्व निभाऊंगा.”

छवि पर असर स्वीकार किया