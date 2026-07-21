कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को प्रभारी के. राजू की नसीहत, कहा-पार्टी लाइन से अलग ना करें बयानबाजी
प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने पार्टी कोटे के मंत्रियों के साथ अहम बैठक की है. इस दौरान उन्होंने मंत्रियों को कई नसीहत भी दी.
Published : July 21, 2026 at 7:16 PM IST
रांचीः मंत्रियों के अनर्गल बयान से राज्य सरकार की हो रही बदनामी को कांग्रेस आलाकमान ने गंभीरता से लिया है. कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर झारखंड दौरे पर आए प्रदेश प्रभारी के. राजू ने आज मंगलवार को कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठक की. रांची के मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में हुई बैठक में सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी तत्पश्चात मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और उसके बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर कांग्रेस प्रभारी के. राजू के साथ बंद कमरे में बात की. हालांकि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की निजी कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो सकीं.
मंत्रियों को अनर्गल बयानबाजी से बचने की नसीहत
बैठक के दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू ने मंत्रियों को साफ शब्दों में अनर्गल बयान से बचने की सलाह दी. इसके अलावा किसी मुद्दे पर कांग्रेस कोटे के सभी मंत्रियों के बयानों में समानता हो इसको लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए. कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के. राजू ने कहा कि मंत्रियों के बीच समन्वय बनी रहे इसके लिए प्रत्येक 15 दिन पर मंत्रियों के बीच आपस में बैठक होगी. उन्होंने कहा कि आज की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पार्टी स्तर पर बिना विचार किए हुए पब्लिक डोमेन में बातों को रखना ठीक नहीं है. एक मंत्री एक बात और दूसरे मंत्री दूसरी बात करें यह अच्छी बात नहीं है.
जनहित के मुद्दे पर आंदोलन करेगी कांग्रेसः के. राजू
कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू ने कहा कि आने वाले समय में जनहित के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा आंदोलन किया जाएगा. इसके लिए जिनको जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसे संबंधित व्यक्ति को निभाना होगा. पार्टी ने राज्य भर में अगले 6 महीने के अंदर पदयात्रा से लेकर जनहित के कई मुद्दों पर आंदोलन करने की तैयारी की है. इसके लिए व्यापक रूप से बातचीत की गई है.
संगठन के कामकाज और SIR पर हुई चर्चा
इधर, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के. राजू से मिलने के बाद मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि संगठन के कामकाज के साथ-साथ एसआईआर जैसे मुद्दे पर बैठक में चर्चा हुई है. उन्होंने कहा कि समय-समय पर प्रदेश प्रभारी के द्वारा सरकार के कामकाज की समीक्षा हम लोगों के साथ बैठकर की जाती है. अभी का सबसे ज्वलंत मुद्दा एसआईआर को लेकर है कि कैसे हम अपने क्षेत्र और प्रभार क्षेत्र में बेहतर ढंग से संपन्न कराएं इसपर चर्चा हुई है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की शिकायत यह रही है कि निचले स्तर के खासकर प्रखंड स्तर पर बैठने वाले पदाधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं. ऐसे में विभागीय स्तर पर उन्हें निर्देशित करने के लिए कहा गया है.
मंत्री राधाकृष्ण ने बैठक को सकारात्मक बताया
वहीं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताते हुए कहा कि इस संबंध में वो खुद बताने वाले हैं. उन्होंने कहा कि मुझ से जुड़े मुद्दे पर कल प्रदेश प्रभारी ने जिस तरह से बयान दिया है उससे साफ हो गया है कि पार्टी भी इससे सहमत है. बहरहाल, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू से मिले निर्देश के बाद अब देखना यह होगा कि कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री इसका कितना पालन करते हैं.
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