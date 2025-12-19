ETV Bharat / state

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू ने सभी जिला अध्यक्षों और विधायकों संग की बैठक, पार्टी स्थापना दिवस तैयारी पर मंत्रणा

झारखंड कांग्रेस की बैठक में प्रदेश प्रभारी के. राजू ने कई अहम निर्णय लिए हैं.

Jharkhand Congress Meeting
कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 19, 2025 at 8:06 PM IST

रांची:झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य के. राजू ने शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के सभी विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की. जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए. साथ ही कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश दिए गए.

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पार्टी के प्रदेश प्रभारी के.राजू ने कहा कि झारखंड कांग्रेस अपने स्थापना दिवस के दिन यानी 28 दिसंबर के दिन राज्यभर में बूथ स्तर पर स्थापना दिवस मनाएगी. इस कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत और वार्ड में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने-अपने घरों पर झंडा फहराएंगे. कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के.राजू ने कहा कि आज की बैठक में सभी जिला अध्यक्षों और विधायकों को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं. शहरी क्षेत्र में हर वार्ड में कांग्रेस का झंडा फहराया जाएगा तो ग्रामीण क्षेत्र में हर पंचायत में कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा फहराएंगे.

जानकारी देते केशव महतो कमलेश, के राजू और मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की (ईटीवी भारत)

वहीं आज की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 17 जनवरी के बाद 20 दिन तक हर ब्लॉक स्तर पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान SIR को लेकर BLA की ट्रेनिंग भी कराई जाएगी. कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आवाज रिकॉर्डिंग मामले को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले में सीएलपी ने अखबार को नोटिस भेजा है. उन्होंने कहा कि इस मामले में पेन ड्राइव नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के पास कैसे पहुंचा इसे लेकर भी नोटिस भेजा जाएगा.

मोदी सरकार ने छीना मजदूरों का रोजगार-के राजू

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू ने कहा कि मोदी सरकार ने लोगों का रोजगार छिना, मनरेगा को खत्म कर ग्रामीण जनता के रोजगार की गारंटी छिन ली गई. के. राजू ने कहा कि मनरेगा में ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, जो नए विधेयक में समाप्त कर दिया गया. मनरेगा में किस गांव में काम होगा यह बारगेनिंग पावर मजदूरों के हाथों में थी, लेकिन अब इसे केंद्र की सरकार तय करेगी. मनरेगा के तहत 90% फंड केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब सिर्फ 60% प्रतिशत राशि केंद्र सिर्फ चुनिंदा क्षेत्रों में देगी. उन्होंने कहा कि इससे गरीब राज्यों में मनरेगा के तहत मिलने वाला रोजगार स्वतः समाप्त हो जाएगा.

कांग्रेस नेता के. राजू ने कहा कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर देश की जनता चलती है, लेकिन मनरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम को समाप्त करने की कोशिश की गई है. मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की आत्मा थी, लेकिन इसे कुचल दिया गया. इस योजना को विश्व के देशों ने सराहा था. कोविड के दौर में लाखों लोगों को रोजगार मिला था, जो जीवन रक्षक साबित हुआ था. मनरेगा को समाप्त कर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ को कमजोर कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस 21 दिसंबर से जिला स्तर पर इसका विरोध करेगी.

नेशनल हेराल्ड मामले में प्रदेश अध्यक्ष का बयान

वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को न्यायालय से न्याय मिला. सत्य की जीत हुई और असत्य पराजित हुआ. कांग्रेस नेतृत्व को झूठे आरोप में फंसाने पर कांग्रेस द्वारा भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया. उन्होंने कहा कि पंचायत, बूथ और प्रखंड स्तर पर कांग्रेस स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यालयों में झंडा फहराया जाएगा.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि संगठन सृजन का अभियान झारखंड में अंतिम चरण में है. हर ग्राम पंचायत कमेटी 12 सदस्यीय होगी और हर माह प्रखंड और पंचायत की बैठक होगी. आगामी दिनों में बीएलए की नियुक्ति के पश्चात उनके प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा. प्रखंड स्तर पर होने वाली बैठकों में जनता की समस्याओं पर बात होगी.

1100 म्यूनिसिपल वार्ड का गठन भी अंतिम चरण में है. 17 जनवरी के बाद सभी प्रखंड में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. संवाददाता सम्मेलन में सह प्रभारी सीरीबेला प्रसाद, भूपेंद्र मारावी, सुबोधकांत सहाय, बंधु तिर्की, शहजादा अनवर,राकेश सिन्हा, सतीश पॉल मुजनी, सोनाल शांति, रमा खलको भी उपस्थित थे.

