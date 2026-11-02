ETV Bharat / state

तीन दिवसीय झारखंड दौरे पर आ रहे हैं प्रदेश प्रभारी, राहुल गांधी के दौरे की डेट को कंफर्म करेंगे के. राजू

झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड कांग्रेस के प्रभारी एवं AICC के स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य के. राजू 4 नवम्बर से 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची आ रहे हैं. 4 नवम्बर से 6 नवम्बर तक के. राजू रांची में विभिन्न विषयों पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे.

3 दिवसीय झारखंड दौरा