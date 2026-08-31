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राहुल गांधी पर एफआईआर के खिलाफ झारखंड कांग्रेस का राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन! रांची में निकाला आक्रोश मार्च

रांची: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरुद्ध उत्तराखंड में दर्ज प्राथमिकी को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए विरोध में आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में कांग्रेस भवन से अलबर्ट एक्का चौक तक विशाल आक्रोश मार्च निकाला गया.

आक्रोश मार्च में शामिल हुए नेता और कार्यकर्ता

आक्रोश मार्च में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, सह प्रभारी श्रीबेला प्रसाद सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखे.

कांग्रेस नेताओं के बयान (ETV Bharat)

पुतला दहन कर व्यक्त किया आक्रोश

परमवीर अलबर्ट एक्का चौक पहुंचने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया. वक्तताओं ने कहा कि यह कार्यक्रम राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के विरोध तथा सामाजिक न्याय, संवैधानिक समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आयोजित किया गया था.

केशव महतो कमलेश का बयान

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर भाजपा की राजनीतिक बौखलाहट और लोकतंत्र की आवाज को दबाने की साजिश का परिणाम है. राहुल गांधी लगातार गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े, वंचित और आम जनता के अधिकारों की आवाज उठा रहे हैं, इसलिए भाजपा सरकार उन्हें निशाना बनाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा यह भ्रम न पालें कि एफआईआर और सरकारी दबाव के जरिए राहुल गांधी की आवाज को दबा देगी.

केशव महतो कमलेश ने कहा कि राहुल गांधी अकेले नहीं हैं, उनके साथ देश के किसान, युवा, छात्र, आम जनता और करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता खड़े हैं. केशव महतो कमलेश ने कहा कि अगर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ कोई कृत्य किया गया है तो उनके खिलाफ भी तत्काल प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए. देश में कानून का राज है, भाजपा का राज नहीं. कानून सभी के लिए बराबर है और भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए कोई अलग कानून नहीं हो सकता.

सहप्रभारी डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद का हमला

झारखंड कांग्रेस के सहप्रभारी डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज से डर गई है. जब जनता के सवालों का जवाब देने में सरकार विफल होती है, तब जांच एजेंसियों, पुलिस और मुकदमों का सहारा लेकर विपक्ष को डराने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने और झुकने वाली नहीं है.