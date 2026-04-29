सरकार में रहकर जनता के मुद्दे मजबूती से उठाने की कांग्रेस ने बनाई रणनीति! बीजेपी बोली- सत्ता से दूर नहीं रह सकती कांग्रेस
झारखंड में कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर एक अलग राह पर चलते हुए नजर आ रही है.
Published : April 29, 2026 at 8:25 PM IST
रांची: अपनी ही सरकार में जनसरोकार के मुद्दे पर कांग्रेस ने अपनी आवाज मुखर करने की रणनीति बनाई है. पिछले दिनों झारखंड के सभी संगठनात्मक जिलों के जिलाध्यक्षों को इसके लिए प्रदेश प्रभारी की इजाजत भी मिल गई है. AICC के विशेष आमंत्रित सदस्य और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने अपने जिलाध्यक्षों को साफ कह दिया है कि भले ही हम सत्ता और शासन में हो लेकिन उनके लिए राज्य के आम लोगों की समस्या और उसका समाधान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है.
क्या आंदोलन की राह पकड़ेगी कांग्रेस?
अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब झारखंड में सत्ता की कांग्रेस मुख्य साझीदार पार्टी है, तो ऐसे में जन समस्याओं के समाधान करने की जगह कांग्रेस आंदोलन की राह पर क्यों आगे बढ़ना चाहती है? कांग्रेस की इस रणनीति पर ईटीवी भारत ने कांग्रेस, झामुमो और बीजेपी की राय लेने की कोशिश की.
जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने तो कांग्रेस के जनसरोकार के मुद्दे पर जनता के साथ खड़े होने की रणनीति को महज भ्रम फैलाने वाला बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ सत्ता से चिपके रहना चाहती है, उसे जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है.
लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर किसी को जनता से जुड़े मुद्दे को उठाने की आजादी: झामुमो
कांग्रेस द्वारा राज्य की सत्ता में शामिल होने के बावजूद जनसरोकार के मुद्दे पर धरना, प्रदर्शन और आंदोलन की रणनीति में कोई खराबी नहीं मानते हुए झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय बताते हैं कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार चल रही है, यहां दिल्ली जैसी तानाशाही सरकार नहीं है.
'जनता के लिए सड़कों पर उतरना कोई गलत काम नहीं'
ऐसे में अगर कोई भी दल जनता के हित के लिए आंदोलन करता है या उसकी आवाज उठाता है तो उसमें कहां कोई दिक्कत है. जब सरकार में रहकर जनसमस्या का समाधान किया जा सकता है तो आंदोलन क्यों? इस सवाल के जवाब में थोड़ा हिचकते हुए झामुमो नेता कहते हैं कि इसका जवाब तो कांग्रेस के नेता या प्रवक्ता ही दे सकते हैं.
'जनता की समस्या की जानकारी सरकार के पास नहीं होती': कांग्रेस
जेपीसीसी मुख्यालय में पिछले दिनों कांग्रेस जिलाध्यक्षों की बैठक में जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने को लेकर प्रदेश प्रभारी द्वारा दिये गए निर्देश को सकारात्मक रूप में देखने की सलाह देते हुए प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि जनता से जुड़ी मूलभूत समस्या हो या सीओ-बीडीओ ऑफिस से जुड़ी समस्या, राशन और अन्य कई ऐसी समस्या हो सकती है, जिसकी जानकारी न तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को होती है और न ही सरकार को. लेकिन ये समस्याएं महत्वपूेर्ण होती हैं.
ऐसे में अगर हमारे किसी जिला कांग्रेस, प्रखंड कांग्रेस या मंडल कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता जनता की समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद करते हैं, तो उसका लाभ हर किसी को मिलेगा. ऐसे में इसे किसी और रूप में नहीं लेना चाहिेेए.
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