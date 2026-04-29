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सरकार में रहकर जनता के मुद्दे मजबूती से उठाने की कांग्रेस ने बनाई रणनीति! बीजेपी बोली- सत्ता से दूर नहीं रह सकती कांग्रेस

झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ( Etv bharat )