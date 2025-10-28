ETV Bharat / state

घाटशिला उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने इलेक्शन कैम्पेन कमेटी का गठन, कोटे के सभी मंत्री, विधायक शामिल

रांची: शिक्षा मंत्री और झामुमो विधायक रामदास सोरेन के निधन से खाली हुई घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र सौमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है. उनके सामने भाजपा प्रत्याशी के रूप के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन हैं.

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी के रूप सौमेश सोरेन की जीत सुनिश्चित करने के लिए झारखंड कांग्रेस ने आज 43 सदस्यीय कैम्पेन कमेटी गठित की है. इस कमेटी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, उपनेता राजेश कच्छप, पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रदीप बलमुचू सहित 43 नाम शामिल हैं.

इन नेताओं के नाम हैं शामिल

कांग्रेस ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए जिन 43 नेताओं के नाम शामिल है. उसमें कांग्रेस कोटे के चारों मंत्री, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व राज्यसभा सदस्य, पूर्व मंत्री सहित कई नेता शामिल हैं.

केशव महतो कमलेश, प्रदीप यादव, राजेश कच्छप, प्रदीप कुमार बलमुचू, रामेश्वर उरांव, सांसद सुखदेव भगत, डॉ. अजय कुमार, राजेश ठाकुर, सांसद कालीचरण मुंडा, मंत्री राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडेय सिंह, डॉ. इरफान अंसारी, डॉ. शिल्पी नेहा तिर्की, बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो, शहजादा अनवर, भीम कुमार, बन्ना गुप्ता, अशोक चौधरी, सतीश पॉल मुंजनी, अभिलाष साहू, जोसाई मार्डी, गुंजन सिंह, राकेश्वर पांडेय, जयशंकर पाठक, अजय सिंह, शांतनु मिश्रा, रघुनाथ पांडेय, विनय सिन्हा दीपू, राजेश सिन्हा सन्नी, प्रिंस सिंह, संजय लाल पासवान, खगन चंद्र महतो, डॉ. राकेश किरण महतो, जेबा खान, रविन्द्र सिंह, आलोक दुबे, शमशेर आलम, ज्योति सिंह मथारू, डॉ. एम तौसीफ, बादल पत्रलेख और सभी कांग्रेसी विधायक का नाम शामिल है.