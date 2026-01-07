ETV Bharat / state

झारखंड कांग्रेस की एक्सटेंडेड पीएसी की बैठक में अगले एक साल के कार्यक्रम तय! पार्टी नेताओं ने पेसा नियमावली पर उठाए सवाल

रांची: 2025 को संगठन सृजन वर्ष के रूप में मनाने वाली कांग्रेस ने अगले 12 महीने के लिए अपना कार्यक्रम तय किया है. बुधवार को रांची के बीएनआर में कांग्रेस की एक्सटेंडेड पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी की बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू की उपस्थिति और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता, उपनेता, सांसद, विधायक, जिला पर्यवेक्षक, जिला अध्यक्ष, कांग्रेस कोटे से बोर्ड निगम में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य एवं कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की बैठक संपन्न हुई.

इस बैठक में पहली बार बतौर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव के रूप में गुंजन सिंह भी शामिल हुईं. बैठक में प्रदेश प्रभारी ने अगले बारह महीने के लिए पार्टी के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करते हुए साफ कहा कि ग्राम पंचायत और वार्ड लेवल को केंद्र में रखकर अब कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम आयोजित होंगे. उन्होंने कहा कि एसआईआर, पेसा नियमावली, नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सुझाव भी लिए गए हैं

झारखंड कांग्रेस पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटी की बैठक (Etv bharat)

हर महीने होने वाली बैठक में विभिन्न एजेंडों पर चर्चा

के राजू ने उपस्थित नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि सभी ग्राम पंचायत समिति के 12 सदस्यों को सम्मानित करने का काम जल्द शुरू होगा. संगठन के कार्यक्रमों को धरातल पर पंचायत स्तरीय समिति ही उतार सकती है, तभी संगठन मजबूत होगा. उन्होंने कहा कि निश्चित तिथि पर हर प्रत्येक पंचायत एवं वार्ड समिति की बैठक हर महीने विभिन्न एजेंडों पर होना चाहिए. अगले दो सप्ताह में बचे हुए बीएलए की नियुक्ति हो जानी चाहिए.

बीजेपी के लिए काम कर रहा है चुनाव आयोग: के राजू

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2.79 करोड़ वोटरों का नाम हटाया गया है. एक करोड़ मतदाताओं से दादा और पिता का जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया है, यह संभव नहीं है. जहां-जहां विधानसभा, लोकसभा में हमारे उम्मीदवार हैं, उन्हें बिना देर किए बीएलए की नियुक्ति करनी होगी ताकि एसआईआर में मतदाताओं का नाम ना कट सके.

इसके साथ ही के राजू ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि 'मनरेगा बचाओ संग्राम' का मूल उद्देश्य मनरेगा कानून को पूणः वापस लाना है. इस संग्राम में मुख्य भूमिका पंचायत समिति की होगी. नए कानून से मनरेगा कार्यकर्ताओं को क्या नुकसान है उनका अधिकार कैसे छीना गया? यह मनरेगा कार्यकर्ताओं को हमें बताना है. इसके साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता के राजू ने आगे कहा कि जल्द ही पार्टी प्रदेश स्तर पर 75 मास्टर ट्रेनर बीएलए तैयार करेगी, जो आगे के दूसरे बीएलए को ट्रेंड करेगी.

SIR से पहले सभी सभी बीएलए की नियुक्ति जरूरी: केशव महतो कमलेश

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि अगले एक माह के अंदर एसआइआर होने वाला है, सभी बीएलए की नियुक्ति करके उसकी पावती रसीद प्रदेश कांग्रेस के कनेक्ट सेंटर में जमा करना है. झारखंड में लागू पेसा नियमावली के खिलाफ, जो बातें फैलाई जा रही हैं, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना है. वही उन्होंने कहा कि मनरेगा के संदर्भ में लोगों के समक्ष बात रखनी है. इसके साथ ही गांधी जी का नाम मिटाने की कोशिश ग्रामीण अर्थव्यवस्था लोगों के आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से लोगों को अवगत कराना है.