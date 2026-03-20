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कांग्रेस ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को पार्टी से किया निष्कासित, अनुशासनहीनता का आरोप

कांग्रेस ने तीन वर्ष के लिए पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को पार्टी से निष्कासित कर दिया है. इस रिपोर्ट में जानिए इसके पीछे का कारण.

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योगेंद्र साव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 20, 2026 at 5:46 PM IST

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रांची: राज्य के पूर्व मंत्री तथा झारखंड कांग्रेस के ओबीसी नेता और पीसीसी के डेलीगेट्स सदस्य योगेंद्र साव को झारखंड कांग्रेस ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तीन वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है. योगेंद्र साव पर पार्टी की ओर से अनुशासन की गाज इसलिए गिरी, क्योंकि कल हजारीबाग के चट्टी बरियातु कोयला खनन परियोजना विस्तार के तहत उनके जोरदाग स्थित फायर क्ले फैक्ट्री की चिमनी और आवास को ध्वस्त करने के बाद उन्होंने राज्य की अबुआ सरकार तथा हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली थी. झारखंड कांग्रेस अनुशासन समिति ने इसे गंभीर किस्म की अनुशासनहीनता मानते हुए स्वत: संज्ञान लेते हुए पूर्व मंत्री को पार्टी से तीन वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया.

महागठबंधन के मुखिया पर लगातार आपत्तिजनक बयानबाजी

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी और प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने योगेंद्र साव को पार्टी से निष्कासित करने की जानकारी मीडिया को साझा करते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से योगेंद्र साव लगातार सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से महागठबंधन सरकार के मुखिया और कांग्रेस पार्टी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे थे. इससे संगठन और महागठबंधन असहज हो रहा था. ऐसे में यह कार्रवाई हुई है.

कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा का बयान (ETV Bharat)

अंबा प्रसाद के बयानों पर भी नजर

राकेश सिन्हा ने कहा कि पार्टी में अनुशासन जरूरी है. अगर कोई भी पार्टी नेता पार्टी के अनुशासन को तोड़ेगा, तो उस पर कार्रवाई होगी. पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अनुशासन समिति उनके बयानों पर भी नजर रख रही है और गंभीरता से लेगी.

खांटी कांग्रेसी नेता के रूप में पहचान

झारखंड कांग्रेस के बड़े और जुझारू ओबीसी नेता के रूप में योगेंद्र साव ने पहचान बनाई थी. उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की और अपने प्रखंड से लेकर हजारीबाग यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे. फिर बड़कागांव से विधायक बनकर हेमंत सोरेन की 14 महीने वाली पहली सरकार में कृषि मंत्री भी रहे थे. उस समय भी एक मामले में विवादों में आने के बाद योगेंद्र साव को मंत्री पद छोड़ना पड़ा था. विस्थापन और मुआवजा को लेकर उन्होंने अपने क्षेत्र में लंबी लड़ाई लड़ी और इस दौरान जेल भी गए थे. बाद में उनकी पत्नी निर्मला देवी और बेटी अंबा प्रसाद भी बड़कागांव से कांग्रेस विधायक बनीं. योगेंद्र साव अपने बड़बोलेपन और तीखे बयानों के लिए भी जाने जाते रहे हैं.

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