पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को कांग्रेस ने प्राथमिक सदस्यता से तीन वर्षों के लिए किया निष्कासित, सीएम पर टिप्पणी पर हुई कार्रवाई
झारखंड कांग्रेस ने योगेंद्र साव को तीन वर्षों के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्य से निष्कासित कर दिया है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 13, 2026 at 8:55 PM IST
रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पिछले दिनों अमर्यादित बयान देने के आरोप में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को प्रदेश कांग्रेस ने आखिरकार तीन वर्षों के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्य से निष्कासित कर दिया है.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के द्वारा दिए गए बयान को गंभीरता से लिया. पार्टी अनुशासन का लगातार उल्लंघन करने के मामले में तत्काल प्रभाव से तीन वर्षों के लिए योगेंद्र साव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से निष्कासित करने का निर्णय लिया.
इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस क़े मिडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि योगेंद्र साव द्वारा मीडिया के माध्यम से गठबंधन सरकार एवं मुख्यमंत्री के विरुद्ध लगातार आपत्तिजनक और व्यक्तिगत टिप्पणियां किए जाने के कारण उन्हें 20 सितंबर 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. उनके जवाब की समीक्षा, 26 सितंबर को व्यक्तिगत सुनवाई और प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है.
विवादास्पद बयान पर 20 मार्च 2026 को भी योगेंद्र साव हुए थे निष्कासित
कांग्रेस अनुशासन समिति के द्वारा दिए गए रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि योगेंद्र साव को पूर्व में भी अनुशासनहीनता के कारण 20 मार्च 2026 को निष्कासित किया गया था. पार्टी अनुशासन का पालन करने का आश्वासन देने और खेद व्यक्त करने के बाद उन्हें 25 जून 2026 को पुनः बहाल किया गया. इसके बावजूद उनके द्वारा फिर से आपत्तिजनक बयानबाजी करना और पार्टी के निर्देशों की अवहेलना करना गंभीर मामला है ऐसी स्थिति में उन्हें निलंबित करने की अनुशंसा की गई.
बता दें कि पिछले महीने हजारीबाग में जमीन और प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान योगेंद्र साव की अंचल अधिकारी (CO) के साथ तीखी बहस हुई थी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वो मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आए थे. जिसके बाद सत्ताधारी गठबंधन के प्रमुख दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ी आपत्ति जताई और कांग्रेस से कार्रवाई की मांग की थी.
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