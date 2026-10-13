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पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को कांग्रेस ने प्राथमिक सदस्यता से तीन वर्षों के लिए किया निष्कासित, सीएम पर टिप्पणी पर हुई कार्रवाई

पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ( Etv Bharat )

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पिछले दिनों अमर्यादित बयान देने के आरोप में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को प्रदेश कांग्रेस ने आखिरकार तीन वर्षों के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्य से निष्कासित कर दिया है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के द्वारा दिए गए बयान को गंभीरता से लिया. पार्टी अनुशासन का लगातार उल्लंघन करने के मामले में तत्काल प्रभाव से तीन वर्षों के लिए योगेंद्र साव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से निष्कासित करने का निर्णय लिया.