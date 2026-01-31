कांग्रेस की केंद्रीय बजट से उम्मीद, चुनावी की जगह जनता को समर्पित हो बजट!
केंद्रीय बजट में झारखंड की उपेक्षा नहीं करने की गुजारिश प्रदेश कांग्रेस ने की है.
Published : January 31, 2026 at 8:35 PM IST
रांची: झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने केंद्रीय बजट में झारखंड की उपेक्षा नहीं करने की गुजारिश केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मोदी सरकार से की है.
प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी और प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि 1 फरवरी को प्रस्तुत होनेवाले आम बजट में झारखंड की उपेक्षा नहीं हो, इसकी वो उम्मीद करते हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड एक नया और गरीब राज्य है, ऐसे में इस राज्य के हितों की अनदेखी नहीं होगी, इसकी पूरी उम्मीद है.
झारखंड का बकाया देने का हो प्रावधान
कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार के केंद्रीय आम बजट में रॉयल्टी का बकाया एक लाख 36 हजार करोड़ रुपया झारखंड को देने का प्रावधान होगा, इसके साथ-साथ जिस तरह से बिहार में महिलाओं को आर्थिक सशक्तीकरण के लिए 10-10 हजार रुपये दिया गया. उसी तरह से झारखंड को भी केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राशि का प्रावधान करे.
'चुनावी या सिर्फ भाजपा शासित राज्यों के लिए न हो बजट'
झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार का केंद्रीय आम बजट सिर्फ चुनावी बजट नहीं हो. केंद्र सरकार देश के संघीय ढांचे का ख्याल रखते हुए इस बार का बजट प्रस्तुत करेगी.
'झारखंड मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, इसके लिए बजट में हो प्रावधान'
झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य है. यह कई वस्तुओं का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है. ऐसे में केंद्र की सरकार इस बार के बजट में इसका प्रावधान करे. कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसा करने से राज्य का सर्वांगीण विकास होगा और राज्य में खुशहाली आएगी.
