कांग्रेस की केंद्रीय बजट से उम्मीद, चुनावी की जगह जनता को समर्पित हो बजट!

रांची: झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने केंद्रीय बजट में झारखंड की उपेक्षा नहीं करने की गुजारिश केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मोदी सरकार से की है.

प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी और प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि 1 फरवरी को प्रस्तुत होनेवाले आम बजट में झारखंड की उपेक्षा नहीं हो, इसकी वो उम्मीद करते हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड एक नया और गरीब राज्य है, ऐसे में इस राज्य के हितों की अनदेखी नहीं होगी, इसकी पूरी उम्मीद है.

प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी का बयान (ETV Bharat)

झारखंड का बकाया देने का हो प्रावधान

कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार के केंद्रीय आम बजट में रॉयल्टी का बकाया एक लाख 36 हजार करोड़ रुपया झारखंड को देने का प्रावधान होगा, इसके साथ-साथ जिस तरह से बिहार में महिलाओं को आर्थिक सशक्तीकरण के लिए 10-10 हजार रुपये दिया गया. उसी तरह से झारखंड को भी केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राशि का प्रावधान करे.

'चुनावी या सिर्फ भाजपा शासित राज्यों के लिए न हो बजट'