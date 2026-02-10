ETV Bharat / state

कांग्रेस जिला अध्यक्षों का दिल्ली में राष्ट्रीय प्रशिक्षण, नेतृत्व कौशल और जमीनी जुड़ाव के गुर सिखा रहे राहुल गांधी

धनबाद: नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला अध्यक्षों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना, नेतृत्व क्षमता को विकसित करना और जनता से सीधा जुड़ाव बढ़ाना रहा.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस संगठन की मजबूती की नींव जिला स्तर से शुरू होती है. उन्होंने बताया कि सभी जिला अध्यक्षों को चरणबद्ध रूप से दस दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे संगठनात्मक जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सकें. राहुल गांधी ने कहा कि संगठनात्मक क्षमता, नेतृत्व कौशल और जमीनी जुड़ाव को मजबूत करना ही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है.

जनता की मुद्दों को जिला अध्यक्ष दें प्राथमिकता: मल्लिकार्जुन खड़गे

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी को नए सिरे से सक्रिय और मजबूत बनाने के लिए संगठनात्मक ढांचे को सशक्त करना जरूरी है. उन्होंने जिला अध्यक्षों से जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देने और संगठन को एकजुट रखने का आह्वान किया. प्रशिक्षण कार्यक्रम में झारखंड के प्रदेश प्रभारी के राजू, सह प्रभारी बेला प्रसाद और भूपेंद्र मरावी, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप सहित झारखंड के सभी जिलाध्यक्ष उपस्थित रहे.