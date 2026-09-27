ETV Bharat / state

योगेंद्र साव के बयान पर निर्णय लेने के लिए बैठी कांग्रेस की अनुशासन समिति, जानें, पूरा मामला

रांची: पूर्व मंत्री योगेंद्र साव पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई को लेकर झारखंड कांग्रेस मुख्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में अनुशासन कमिटी की बैठक हुई.

इसी बीच ठीक उसी वक्त पहले फ्लोर पर योगेंद्र साव निशाने पर वर्तमान गठबंधन सरकार और हेमन्त सरकार पर निशाना साधते रहे.

पूर्व मंत्री योगेंद्र साव कहते हैं कि हम अपने बयानों के लिए माफी क्यों मांगें? जनता के मुद्दे उठाना मेरी जिम्मेदारी है और वह मुद्दों को उठाते रहेंगे. उन्होंने कहा कि क्या यह सही नहीं है कि सत्ता में सहयोगी होने के बावजूद कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की घोर उपेक्षा हो रही है.

योगेंद्र साव कहते हैं कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वह किसी भी हद तक जाएंगे. झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के बीच गठबंधन की राजनीति के बीच योगेंद्र साव ने अपने बयानों को लेकर उठे विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी है.

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में फिर कहा कि उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष अपनी बात विस्तारपूर्वक रख दी है. उन्हें उम्मीद है कि नेतृत्व उनकी बातों से नेतृत्व सहमत होगा. उन्होंने पूर्व में दिए अपने बयानों का बचाव करते हुए कहा कि झारखंड में जनता के साथ हो रही समस्याओं को उठाना उनकी जिम्मेदारी है और इसके लिए उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है.

योगेंद्र साव ने कहा कि कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी के फैसले का सम्मान किया जाएगा. उन्होंने सवाल उठाया कि अनुशासनात्मक कार्रवाई केवल कांग्रेस नेताओं पर ही क्यों होनी चाहिए, जबकि झामुमो के कुछ नेताओं की ओर से भी कथित तौर पर विवादित बयान दिए गए हैं.

माफी क्यों मांगें, जो हो रहा है उसे बोलना पड़ेगा

अपने बयानों पर माफी मांगने के सवाल पर योगेंद्र साव ने दो-टूक कहा कि झारखंड में जो परिस्थितियां बन रही हैं, उन्हें सामने लाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा, वह परिस्थितियों के कारण कहा. राज्य में जनता, विस्थापितों, किसानों, छात्रों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. योगेंद्र साव ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमीन पर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में जनता के मुद्दों को उठाना उनकी राजनीतिक और संगठनात्मक जिम्मेदारी है.

‘क्या झामुमो के दबाव में काम करेगी कांग्रेस’

योगेंद्र साव ने झामुमो के कुछ नेताओं के बयानों का जिक्र करते हुए कांग्रेस के साथ गठबंधन के स्वरूप पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि झामुमो के कुछ नेताओं-विधायकों की ओर से भी अधिकारियों और प्रशासन को लेकर बयान दिए गए हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस केवल अपने नेताओं पर ही अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी?

योगेंद्र साव ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस किसी दूसरी पार्टी के दबाव में काम नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक स्वतंत्र राजनीतिक दल है और उसे अपने कार्यकर्ताओं तथा जनता के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए.

गठबंधन सरकार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हो रही उपेक्षा

पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने आरोप लगाया कि गठबंधन सरकार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपेक्षित महत्व नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती रही और मौजूदा सरकार में भी स्थिति में पर्याप्त बदलाव नहीं आया है. इस सरकार में प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच रहते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और कई बार इन्हीं मुद्दों को लेकर आंदोलन करते हुए कानूनी कार्रवाई का सामना भी करते हैं. विस्थापन, जमीन और मुआवजे को लेकर सरकार पर योगेंद्र साव ने सवाल उठाया.

राज्य में विस्थापन, जमीन अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए आरोप लगाया कि कई जगहों पर गरीबों के मकानों को तोड़ा जा रहा है और प्रभावित लोगों की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने हजारीबाग के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि विस्थापितों और रैयतों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए.