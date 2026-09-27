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योगेंद्र साव के बयान पर निर्णय लेने के लिए बैठी कांग्रेस की अनुशासन समिति, जानें, पूरा मामला

योगेंद्र साव अनुशासनहीनता की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस की अनुशासन समिति की बैठक हुई. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

Jharkhand Congress Disciplinary Committee Meeting to decide on Yogendra Sao statement
पूर्व मंत्री योगेंद्र साव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2026 at 12:32 AM IST

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रांची: पूर्व मंत्री योगेंद्र साव पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई को लेकर झारखंड कांग्रेस मुख्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में अनुशासन कमिटी की बैठक हुई.

इसी बीच ठीक उसी वक्त पहले फ्लोर पर योगेंद्र साव निशाने पर वर्तमान गठबंधन सरकार और हेमन्त सरकार पर निशाना साधते रहे.

पूर्व मंत्री योगेंद्र साव कहते हैं कि हम अपने बयानों के लिए माफी क्यों मांगें? जनता के मुद्दे उठाना मेरी जिम्मेदारी है और वह मुद्दों को उठाते रहेंगे. उन्होंने कहा कि क्या यह सही नहीं है कि सत्ता में सहयोगी होने के बावजूद कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की घोर उपेक्षा हो रही है.

योगेंद्र साव कहते हैं कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वह किसी भी हद तक जाएंगे. झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के बीच गठबंधन की राजनीति के बीच योगेंद्र साव ने अपने बयानों को लेकर उठे विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी है.

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में फिर कहा कि उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष अपनी बात विस्तारपूर्वक रख दी है. उन्हें उम्मीद है कि नेतृत्व उनकी बातों से नेतृत्व सहमत होगा. उन्होंने पूर्व में दिए अपने बयानों का बचाव करते हुए कहा कि झारखंड में जनता के साथ हो रही समस्याओं को उठाना उनकी जिम्मेदारी है और इसके लिए उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है.

योगेंद्र साव ने कहा कि कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी के फैसले का सम्मान किया जाएगा. उन्होंने सवाल उठाया कि अनुशासनात्मक कार्रवाई केवल कांग्रेस नेताओं पर ही क्यों होनी चाहिए, जबकि झामुमो के कुछ नेताओं की ओर से भी कथित तौर पर विवादित बयान दिए गए हैं.

माफी क्यों मांगें, जो हो रहा है उसे बोलना पड़ेगा

अपने बयानों पर माफी मांगने के सवाल पर योगेंद्र साव ने दो-टूक कहा कि झारखंड में जो परिस्थितियां बन रही हैं, उन्हें सामने लाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा, वह परिस्थितियों के कारण कहा. राज्य में जनता, विस्थापितों, किसानों, छात्रों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. योगेंद्र साव ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमीन पर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में जनता के मुद्दों को उठाना उनकी राजनीतिक और संगठनात्मक जिम्मेदारी है.

‘क्या झामुमो के दबाव में काम करेगी कांग्रेस’

योगेंद्र साव ने झामुमो के कुछ नेताओं के बयानों का जिक्र करते हुए कांग्रेस के साथ गठबंधन के स्वरूप पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि झामुमो के कुछ नेताओं-विधायकों की ओर से भी अधिकारियों और प्रशासन को लेकर बयान दिए गए हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस केवल अपने नेताओं पर ही अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी?

योगेंद्र साव ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस किसी दूसरी पार्टी के दबाव में काम नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक स्वतंत्र राजनीतिक दल है और उसे अपने कार्यकर्ताओं तथा जनता के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए.

गठबंधन सरकार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हो रही उपेक्षा

पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने आरोप लगाया कि गठबंधन सरकार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपेक्षित महत्व नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती रही और मौजूदा सरकार में भी स्थिति में पर्याप्त बदलाव नहीं आया है. इस सरकार में प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच रहते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और कई बार इन्हीं मुद्दों को लेकर आंदोलन करते हुए कानूनी कार्रवाई का सामना भी करते हैं. विस्थापन, जमीन और मुआवजे को लेकर सरकार पर योगेंद्र साव ने सवाल उठाया.

राज्य में विस्थापन, जमीन अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए आरोप लगाया कि कई जगहों पर गरीबों के मकानों को तोड़ा जा रहा है और प्रभावित लोगों की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने हजारीबाग के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि विस्थापितों और रैयतों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए.

योगेंद्र साव ने आरोप लगाया कि विरोध करने वाले लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, मुआवजा और विस्थापन जैसे मुद्दों पर जनता की आवाज उठाना जरूरी है.

‘राहुल गांधी कहते हैं, कांग्रेस को कमजोर करने वालों की पहचान हो’

कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की बात करते हुए योगेंद्र साव ने राहुल गांधी के विचारों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर भी स्लीपर सेल है जो राहुल गांधी और के राजू को गलत फीड बैक देता है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कमजोर करने वालों की पहचान करना और संगठन को मजबूत बनाना जरूरी है. उनके मुताबिक, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की समस्याओं को पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाना भी उनकी जिम्मेदारी है.

योगेंद्र साव ने कहा कि वह कांग्रेस के साथ हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं. उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है और अंतिम निर्णय हाईकमान का होगा, जिसे वह स्वीकार करेंगे.

तीन साल के बजाय तीन महीने में वापस लिया गया निष्कासन

योगेंद्र साव ने अपने पिछले अनुशासनात्मक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी ने पहले उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन बाद में उनका निष्कासन वापस ले लिया गया. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी पार्टी उनके पक्ष को समझेगी. योगेंद्र साव ने अपने उठाए गए मुद्दों की जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि यदि उनके आरोप गलत साबित होते हैं, तो वह राजनीति छोड़ने तक को तैयार हैं. उन्होंने कहा कि उनके द्वारा उठाए गए मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके.

जेपीएससी-जेएसएससी में 500 करोड़ रुपये की हुई डील, सीबीआई जांच जरूरी

मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मंत्री ने दोहराया कि JPSC-JSSC सीजीएल परीक्षा घोटाला में 500 करोड़ की डील हुई है और इस मामले की सीबीआई जांच जरूरी है. उन्होंने कहा कि मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए. योगेंद्र साव ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला गया है और उम्मीद है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच का आदेश न्यायालय देगी.

योगेंद्र साव ने कहा कि विस्थापितों, किसानों, छात्रों और बेरोजगार युवाओं की समस्याओं को लेकर जनता में असंतोष है. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वे लोगों की समस्याओं को सरकार और प्रशासन के सामने रखें. उन्होंने दावा किया कि वह लगातार जनता के बीच रहते हैं और उनकी समस्याओं को समझते हैं. योगेंद्र साव ने कहा कि कांग्रेस के प्रति उनकी वफादारी का मतलब यह नहीं है कि वह जनता के मुद्दों पर चुप रहें. उनके मुताबिक, जनता की आवाज उठाना ही उनकी राजनीति का आधार है.

अनुशासन कमिटी के फैसले पर टिकी नजरें

योगेंद्र साव के बयान से साफ है कि वह अपने रुख पर कायम हैं और पार्टी नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रख चुके हैं. उन्होंने एक ओर कांग्रेस के अनुशासन और हाईकमान के फैसले को स्वीकार करने की बात कही, तो दूसरी ओर जनता के मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद रखने का संकल्प भी दोहराया.

उन्होंने कहा कि उनके बयानों का कोई खराब असर बेटी अम्बा प्रसाद के राजनीतिक करियर पर नहीं पड़ेगा. अब इस पूरे मामले में कांग्रेस नेतृत्व के अगले कदम और योगेंद्र साव के खिलाफ जारी अनुशासनात्मक प्रक्रिया पर नजर रहेगी. गठबंधन सरकार में कांग्रेस और झामुमो के बीच समन्वय तथा कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर उठ रहे सवाल भी राजनीतिक चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं.

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