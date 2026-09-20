ETV Bharat / state

पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को प्रदेश कांग्रेस अनुशासन कमेटी ने किया शो-कॉज, सीएम हेमंत के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी (JPCC) की अनुशासन कमेटी ने राज्य के पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता योगेंद्र साव को पार्टी अनुशासन के उल्लंघन के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है. अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव द्वारा जारी नोटिस में योगेंद्र साव से तीन दिनों के अंदर अपना लिखित स्पष्टीकरण देने और स्वयं उपस्थित होकर यह बताने को कहा गया है कि पार्टी संविधान के प्रावधानों के तहत उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जाए?

प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ने दी जानकारी

प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि नोटिस में कहा गया है कि पूर्व में भी पार्टी अनुशासन के उल्लंघन के कारण योगेंद्र साव को पार्टी से निष्कासित किया गया था. बाद में पार्टी नेतृत्व ने उनके लंबे संगठनात्मक योगदान को ध्यान में रखते हुए निष्कासन का निर्णय निरस्त किया था, लेकिन हाल में मीडिया के माध्यम से उनके द्वारा मुख्यमंत्री और सत्ताधारी गठबंधन के नेता को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान को पार्टी नेतृत्व ने गंभीरता से लिया है.

शो कॉज नोटिस के अनुसार योगेंद्र साव का आचरण कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों के विपरीत होने के साथ-साथ पार्टी नेतृत्व द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना भी है. अनुशासन कमेटी ने स्पष्ट किया है कि बार-बार इस प्रकार का अनुशासनहीन आचरण यह संकेत देता है कि पार्टी अनुशासन के विरुद्ध गतिविधियां दोहराई जा रही हैं और इससे संगठन की छवि को लगातार नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए योगेंद्र साव से जवाब मांगा गया है कि उनके विरुद्ध पार्टी संविधान के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए.

राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में विचारों की स्वतंत्रता के साथ संगठनात्मक अनुशासन भी समान रूप से महत्वपूर्ण है. पार्टी के मंच के बाहर ऐसे सार्वजनिक वक्तव्य जो पार्टी की घोषित नीति, सिद्धांत और नेतृत्व के निर्देशों के विपरीत हों, संगठन के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता.