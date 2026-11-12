झारखंड में SIR पर कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- 17.53 लाख लंबित मामलों का हो त्वरित निपटारा
झारखंड में SIR को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार
Published : November 12, 2026 at 5:09 PM IST
रांची: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के. रवि कुमार ने आज सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस की ओर से पार्टी के प्रदेश महासचिव सूर्यकांत शुक्ला और प्रदेश महासचिव सह मीडिया संयोजक लाल किशोर नाथ शाहदेव शामिल हुए. बैठक में कांग्रेस नेताओं ने आयोग से आग्रह किया कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में एक भी पात्र मतदाता का नाम न छूटे, इसका विशेष ख्याल रखा जाए.
18 नवंबर को सभी मतदान केंद्रों पर होगी संयुक्त बैठक
बैठक के पश्चात दोनों कांग्रेसी नेताओं ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप चुनाव आयोग ने एसआईआर (SIR) की निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाया है. आयोग के निर्देशानुसार आगामी 18 नवंबर 2026 को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ (BLO) और राजनीतिक दलों के बीएलए-2 (BLA-2) की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी. इस दौरान, अब तक एसआईआर प्रक्रिया के तहत एएसडीडी (ASDD) सूची के कारण जिन मतदाताओं के नाम कट गए हैं, उन्हें पुनः गणना प्रपत्र भरने का अवसर दिया जाएगा.
छूटे हुए मतदाताओं को दोबारा मिलेगा फॉर्म भरने का अवसर
प्रदेश महासचिव लाल किशोर नाथ शाहदेव ने जानकारी दी कि 18 नवंबर को 5 अगस्त को प्रकाशित की गई एएसडीडी सूची को फिर से पढ़कर सुनाया जाएगा और उसका सत्यापन किया जाएगा. जिन पात्र मतदाताओं के नाम सूची से छूट गए हैं, वे दोबारा फॉर्म भर सकेंगे. इसके साथ ही लंबित नोटिस की भी समीक्षा की जाएगी और नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भी भरा जाएगा. उन्होंने कहा कि 18 नवंबर की तारीख पूरी एसआईआर प्रक्रिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी.
राज्य में 17.53 लाख से अधिक मामलों का निपटारा शेष
लाल किशोर नाथ शाहदेव ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि राज्य में अभी भी कुल 17 लाख 53 हजार मामलों का निष्पादन होना शेष है. इन लंबित मामलों का विवरण इस प्रकार है- नो-मैपिंग (No-Mapping): 9 लाख मामले, तार्किक विसंगति (Logical Discrepancy), 6 लाख 12 हजार मामले, अन्य 2 लाख 15 हजार और 26 हजार मामले.
इसके अतिरिक्त, मतदाताओं द्वारा पूर्व में आवेदन किए गए प्रपत्रों का निपटारा भी लंबित है. इनमें फॉर्म-6 के 5 लाख 78 हजार, फॉर्म-7 के 1 लाख 35 हजार और फॉर्म-8 के 1 लाख मामले शामिल हैं. कांग्रेस ने आयोग से इन सभी लंबित मामलों के त्वरित और पारदर्शी निपटारे की मांग की है.
नए मतदाता इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं विवरण
कांग्रेस नेताओं ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि राज्य के किसी भी मतदान केंद्र क्षेत्र का कोई भी भारतीय नागरिक, जिसकी उम्र 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरी हो गई है और अभी तक उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सका है, वे अपना विवरण जरूर भेजें. ऐसे नागरिक अपना नाम, पूरा विवरण, विधानसभा क्षेत्र का नाम और मतदान केंद्र संख्या लिखकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के व्हाट्सएप नंबर 6200079297 पर भेज सकते हैं, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदाता सूची में शामिल किया जा सके.
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