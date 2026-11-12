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झारखंड में SIR पर कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- 17.53 लाख लंबित मामलों का हो त्वरित निपटारा

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक ( ETV Bharat )

रांची: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के. रवि कुमार ने आज सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस की ओर से पार्टी के प्रदेश महासचिव सूर्यकांत शुक्ला और प्रदेश महासचिव सह मीडिया संयोजक लाल किशोर नाथ शाहदेव शामिल हुए. बैठक में कांग्रेस नेताओं ने आयोग से आग्रह किया कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में एक भी पात्र मतदाता का नाम न छूटे, इसका विशेष ख्याल रखा जाए.

18 नवंबर को सभी मतदान केंद्रों पर होगी संयुक्त बैठक