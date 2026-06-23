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झारखंड कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज

झारखंड कांग्रेस ने परीक्षा में धांधली को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की है.

Jharkhand Congress press conference on exam rigging
झारखंड कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 23, 2026 at 8:58 PM IST

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रांची: नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की है. प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश महासचिव सह मीडिया संयोजक लाल किशोरनाथ शाहदेव ने देश में परीक्षाओं की बदहाली, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था के गिरते स्तर पर गहरी चिंता व्यक्त की है. कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने कहा कि साल 2014 से 2024 के बीच देश में लगभग 89 पेपर लीक के मामले सामने आए, जिसके कारण 48 बार दोबारा परीक्षाएं करानी पड़ी हैं.

5 साल में 41 पेपर लीक: कांग्रेस मीडिया संयोजक

किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि एक अन्य अध्ययन के अनुसार, महज 5 सालों में 15 राज्यों के भीतर 41 पेपर लीक हुए. इससे 1 लाख से कुछ अधिक पदों के लिए संघर्ष कर रहे करीब 1.5 करोड़ अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, जबकि सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2024 में 3 से 10 साल की कैद और 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का नियम है. इसके बावजूद राजस्थान समेत कई राज्यों में पेपर लीक नहीं रुके, जो ये दर्शाता है कि सिर्फ कानून बना देने से जमीन पर बदलाव नहीं होता है.

झारखंड कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस (Etv Bharat)

धांधली की वजह से एक करोड़ से ज्यादा छात्र प्रभावित: लाल किशोरनाथ शाहदेव

उन्होंने कहा कि सिर्फ चार बड़ी परीक्षाओं में हुई धांधली के कारण 1 करोड़ से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं. नीट यूजी 2026 के लगभग 24 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ और अब मामला सीबीआई जांच और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. इसी तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद परीक्षा रद्द हुई, जिससे 48 लाख छात्र प्रभावित हुए. सीटेट 2021 पेपर लीक की वजह से 28 लाख से अधिक उम्मीदवारों को झटका लगा और यूजीसी नेट 2024 परीक्षा होने के अगले ही दिन इसे रद्द करना पड़ा, जिससे 11 लाख छात्र प्रभावित हुए और दोबारा परीक्षा हुई.

इस्तीफा दें केंद्रीय शिक्षा मंत्री: झारखंड कांग्रेस

इस मौके पर कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश मुंजनी ने मांग करते हुए कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने कहा कि फिर से ली गई परीक्षा में जिस तरह से वायु सेना का सहयोग लिया गया है, उससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र का शिक्षा मंत्रालय पूरी तरह से फेल है, ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान को पद पर बने रहना उचित नहीं है.

कछुआ चाल को बयां कर रहे हैं सरकार के अपने आधिकारिक आंकड़े

कांग्रेस मीडिया संयोजक डॉ. मोहम्मद तौसीफ ने कहा कि सरकार के अपने आधिकारिक आंकड़े ही उसकी कछुआ चाल को बयां कर रहे हैं. 1 मार्च 2023 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 9,64,359 पद खाली पड़े थे. वहीं एक जुलाई 2024 तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भी 84,106 नौकरियां थीं, रेलवे भर्ती की बात करें तो 2004-14 के बीच जहां 4.11 लाख भर्तियां हुईं. वही 2014-24 के बीच यह आंकड़ा मामूली बढ़त के साथ सिर्फ 5.02 लाख तक पहुंच सका जबकि नौकरी चाहने वाले आवेदकों की संख्या इस दौरान करोड़ों में पहुंच चुकी है.

2022 में देश के कुल सुसाइड मामले में 7.6 % थे

वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि सिस्टम की इस नाकामी की सबसे दर्दनाक कीमत देश के छात्र अपनी जान देकर चुका रहे हैं. साल 2022 में देश के कुल सुसाइड केसों में से 7.6 % यानी लगभग 13,000 स्टूडेंट के थे. सितंबर 2025 में जारी 2023 की रिपोर्ट में यह आंकड़ा और भी भयावह होकर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है.

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