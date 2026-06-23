ETV Bharat / state

झारखंड कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज

रांची: नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की है. प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश महासचिव सह मीडिया संयोजक लाल किशोरनाथ शाहदेव ने देश में परीक्षाओं की बदहाली, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था के गिरते स्तर पर गहरी चिंता व्यक्त की है. कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने कहा कि साल 2014 से 2024 के बीच देश में लगभग 89 पेपर लीक के मामले सामने आए, जिसके कारण 48 बार दोबारा परीक्षाएं करानी पड़ी हैं.

5 साल में 41 पेपर लीक: कांग्रेस मीडिया संयोजक

किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि एक अन्य अध्ययन के अनुसार, महज 5 सालों में 15 राज्यों के भीतर 41 पेपर लीक हुए. इससे 1 लाख से कुछ अधिक पदों के लिए संघर्ष कर रहे करीब 1.5 करोड़ अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, जबकि सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2024 में 3 से 10 साल की कैद और 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का नियम है. इसके बावजूद राजस्थान समेत कई राज्यों में पेपर लीक नहीं रुके, जो ये दर्शाता है कि सिर्फ कानून बना देने से जमीन पर बदलाव नहीं होता है.

झारखंड कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस (Etv Bharat)

धांधली की वजह से एक करोड़ से ज्यादा छात्र प्रभावित: लाल किशोरनाथ शाहदेव

उन्होंने कहा कि सिर्फ चार बड़ी परीक्षाओं में हुई धांधली के कारण 1 करोड़ से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं. नीट यूजी 2026 के लगभग 24 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ और अब मामला सीबीआई जांच और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. इसी तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद परीक्षा रद्द हुई, जिससे 48 लाख छात्र प्रभावित हुए. सीटेट 2021 पेपर लीक की वजह से 28 लाख से अधिक उम्मीदवारों को झटका लगा और यूजीसी नेट 2024 परीक्षा होने के अगले ही दिन इसे रद्द करना पड़ा, जिससे 11 लाख छात्र प्रभावित हुए और दोबारा परीक्षा हुई.

इस्तीफा दें केंद्रीय शिक्षा मंत्री: झारखंड कांग्रेस