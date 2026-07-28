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झारखंड में SIR की समय सीमा बढ़ाने की मांग, प्रदेश कांग्रेस शिष्टमंडल पहुंचा चुनाव आयोग

झारखंड कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर एसआईआर फॉर्म भरने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है.

DEMAND FOR EXTENDING TIME FOR SIR
सीईओ को ज्ञापन सौंपता कांग्रेस शिष्टमंडल (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 28, 2026 at 2:57 PM IST

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रांची: राज्य में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की समयसीमा बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस का एक शिष्टमंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिले. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में पहुंचे शिष्टमंडल में पार्टी के मीडिया संयोजक किशोरनाथ शाहदेव, कांग्रेस नेता सूर्यकांत शुक्ला, सुनील सिंह आदि नेता मौजूद थे.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस नेताओं ने संथाल एवं अन्य जिलों में सावन में लोगों की व्यस्तता का ध्यान रखते हुए गणना प्रपत्र भरने का समय बढ़ाने का आग्रह किया गया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि ASDD की सूची में करीब 40 लाख है जो बेहद ही चिंताजनक है. इसके अलावे श्रावणी मेला को ध्यान में रखकर गणना प्रपत्र भरने की समयसीमा बढाने की मांग मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की है. उम्मीद है कि चुनाव आयोग इसपर समुचित निर्णय लेगा.

जानकारी देते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (ईटीवी भारत)

गणना प्रपत्र भरने के समयसीमा में बदलाव संभव नहीं: सीईओ

कांग्रेस की मांग को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है. सीईओ के रवि कुमार ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि गणना प्रपत्र भरने की जो समयसीमा 29 जुलाई तक के लिए निर्धारित है, उसी अनुरूप होगा और 5 अगस्त को वोटर लिस्ट का प्रारूप प्रकाशित किया जायेगा. उन्होंने कहा कि इसमें फेरबदल नहीं हो सकेगा. के रवि कुमार ने कहा कि मतदाताओं आपत्ति दर्ज करने के लिए जो समय दिया गया है, उसमें बढोत्तरी की जा सकती है. लेकिन गणना प्रपत्र भरने में बदलाव नहीं होगा.

के रवि कुमार ने कहा कि श्रावणी मेला को ध्यान में रखते हुए देवघर और दुमका जिलों से प्रपोजल मिलने के बाद चुनाव आयोग को इस संबंध में आग्रह किया जायेगा. उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि जल्द से जल्द अपना गणना प्रपत्र भरकर संबंधित बीएलओ को जमा कर दें. जिससे 5 अगस्त को जारी होने वाला वोटर लिस्ट के प्रारूप में उन सभी का नाम शामिल हो सके.

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