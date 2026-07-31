JPSC मामले पर बीजेपी के मशाल जुलूस पर कांग्रेस का तंज! कहा- गांधी जी के चरणों में झुके 'गोडसे' के अनुयायी
JPSC मामले पर भाजपा के मशाल जुलूस पर झारखंड कांग्रेस ने जुबानी हमला बोला है.
Published : July 31, 2026 at 5:47 PM IST
रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और अमर बाउरी के बयान पर तीखा पलटवार किया है. राकेश सिन्हा ने कहा कि जिस भाजपा के 10 सालों के शासनकाल में देश के युवाओं ने पेपर लीक, बेरोजगारी और भर्ती घोटालों से सबसे अधिक पीड़ित रहा, वही पार्टी आज छात्रों की सबसे बड़ी हितैषी बनने का ढोंग कर रही है.
आखिर देश में बार-बार प्रतियोगी परीक्षाएं क्यों 'लीक' होती रही: कांग्रेस
राकेश सिन्हा ने कहा कि आदित्य साहू को कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले अपने प्रधानमंत्री और बीजेपी शासित राज्यों से जवाब मांगना चाहिए कि आखिर देश में बार-बार प्रतियोगी परीक्षाएं क्यों 'लीक' होती रही. युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा क्यों 'छलावा' साबित हुआ? केंद्र के विभागों में लाखों सरकारी पद आज भी खाली क्यों पड़े हैं?
उन्होंने कहा कि भाजपा सांसदों का संसद के मॉनसून सत्र के दौरान मौन रहना और उपवास करना, सबसे बड़ा राजनीतिक ढोंग है. उन्होंने कहा कि संसद परिसर में एक घंटे बैठने से युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी यदि भाजपा सांसदों में वास्तव में हिम्मत है तो वे संसद में केंद्र सरकार से पूछे कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अब तक निर्णायक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
'बीजेपी' को न्याय से अधिक राजनीतिक लाभ की चिंता
झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रही बल्कि हर मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना चाहती है. कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि किसी भी भर्ती परीक्षा में यदि किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कानून के अनुसार कठोर दंड मिले लेकिन भाजपा को न्याय से अधिक राजनीतिक लाभ की चिंता है.
कांग्रेस का आदित्य साहू पर हमला
उन्होंने कहा कि आदित्य साहू कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं जबकि भाजपा सांसद झारखंड के लिए विशेष पैकेज, उद्योग, रोजगार और रिक्त केंद्रीय पदों को भरने की मांग पर वर्षों से मौन हैं. जनता अब इस दोहरे चरित्र को अच्छी तरह पहचान चुकी है.
लड़ाई सच और झूठ के बीच की है: राकेश सिन्हा
राकेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा 'आर-पार की लड़ाई' की बात कर रही है, यह लड़ाई अब सच और झूठ के बीच होगी. एक तरफ युवाओं को जुमले, बेरोजगारी और चुनावी स्टंट देने वाली बीजेपी है, दूसरी तरफ युवाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाली कांग्रेस है.
केवल मशाल जुलूस निकालने से सुरक्षित नहीं होगा युवाओं का भविष्य
उन्होंने कहा कि भाजपा को यदि छात्रों की इतनी ही चिंता है तो वह पहले केंद्र सरकार के अधीन हुई सभी परीक्षा अनियमितताओं, रिक्त सरकारी पदों और रोजगार के वादों पर देश के सामने जवाब दें. केवल मशाल जुलूस निकालने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा.
कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा को यह भ्रम छोड़ देना चाहिए कि झूठ को सौ बार बोलकर सच बनाया जा सकता है. झारखंड की जनता जानती है कि चुनाव आते ही बीजेपी को छात्र, युवा, किसान और गरीब याद आने लगते हैं लेकिन चुनाव खत्म होते ही वही जनता अपने हाल पर छोड़ दी जाती है.
'भ्रम, भय और प्रचार' की राजनीति करती है बीजेपी
उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति मुद्दों की नहीं, बल्कि 'भ्रम, भय और प्रचार' की राजनीति है. कांग्रेस इस दुष्प्रचार का हर स्तर पर जवाब देगी और छात्रों-युवाओं के अधिकारों पर किसी भी प्रकार की राजनीति को सफल नहीं होने देगी.
राकेश सिन्हा ने आखिरी में कहा कि बीजेपी नेताओं को सलाह है कि वे कैमरों के सामने नौटंकी करने के बजाय अपने 10 सालों के शासन का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाए. आज झारखंड का हर युवा सवाल पूछ रहा है कि 'रोजगार' कहां है और यह भी पूछ रहा है कि जब कठुआ कांड हो रहा था, जब देश की 'मेडलिस्ट पहलवान' बेटियों पर जुर्म हो रहा था, जब जंतर-मंतर पर 'जेन जी' बच्चों पर दिल्ली पुलिस 'जुर्म' कर रही थी तब झारखंड के बीजेपी सांसद कहां थे?
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