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JPSC मामले पर बीजेपी के मशाल जुलूस पर कांग्रेस का तंज! कहा- गांधी जी के चरणों में झुके 'गोडसे' के अनुयायी

राकेश सिन्हा, प्रदेश मीडिया प्रभारी, झारखंड कांग्रेस ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और अमर बाउरी के बयान पर तीखा पलटवार किया है. राकेश सिन्हा ने कहा कि जिस भाजपा के 10 सालों के शासनकाल में देश के युवाओं ने पेपर लीक, बेरोजगारी और भर्ती घोटालों से सबसे अधिक पीड़ित रहा, वही पार्टी आज छात्रों की सबसे बड़ी हितैषी बनने का ढोंग कर रही है. आखिर देश में बार-बार प्रतियोगी परीक्षाएं क्यों 'लीक' होती रही: कांग्रेस राकेश सिन्हा ने कहा कि आदित्य साहू को कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले अपने प्रधानमंत्री और बीजेपी शासित राज्यों से जवाब मांगना चाहिए कि आखिर देश में बार-बार प्रतियोगी परीक्षाएं क्यों 'लीक' होती रही. युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा क्यों 'छलावा' साबित हुआ? केंद्र के विभागों में लाखों सरकारी पद आज भी खाली क्यों पड़े हैं? उन्होंने कहा कि भाजपा सांसदों का संसद के मॉनसून सत्र के दौरान मौन रहना और उपवास करना, सबसे बड़ा राजनीतिक ढोंग है. उन्होंने कहा कि संसद परिसर में एक घंटे बैठने से युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी यदि भाजपा सांसदों में वास्तव में हिम्मत है तो वे संसद में केंद्र सरकार से पूछे कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अब तक निर्णायक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? JPSC मामले पर भाजपा के प्रदर्शन पर राकेश सिन्हा का बयान (Etv Bharat) 'बीजेपी' को न्याय से अधिक राजनीतिक लाभ की चिंता झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रही बल्कि हर मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना चाहती है. कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि किसी भी भर्ती परीक्षा में यदि किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कानून के अनुसार कठोर दंड मिले लेकिन भाजपा को न्याय से अधिक राजनीतिक लाभ की चिंता है. कांग्रेस का आदित्य साहू पर हमला उन्होंने कहा कि आदित्य साहू कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं जबकि भाजपा सांसद झारखंड के लिए विशेष पैकेज, उद्योग, रोजगार और रिक्त केंद्रीय पदों को भरने की मांग पर वर्षों से मौन हैं. जनता अब इस दोहरे चरित्र को अच्छी तरह पहचान चुकी है.