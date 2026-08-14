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मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद गंगाजल से शुद्धिकरण पर फूटा झारखंड कांग्रेस का गुस्सा! निकाला प्रदेशभर में आक्रोश मार्च

रांची: उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद "राइट हिंदू विंग" के सदस्यों द्वारा सभास्थल को गंगाजल से धोने की घटना के विरोध में कांग्रेस देशभर में आक्रोश मार्च सह सत्याग्रह कर रही है.

राजधानी रांची में महानगर और ग्रामीण कांग्रेस की ओर से मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में कांग्रेस नेताओं ने सत्याग्रह किया. इससे पहले कांग्रेसियों ने राजकीय अतिथिशाला से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल बापू वाटिका तक आक्रोश मार्च निकाला.

शुद्धिकरण के विरोध में कांग्रेस नेताओं के बयान (Etv Bharat)

मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान नहीं संविधान का 'अपमान'

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आलोक दुबे ने बताया कि जिस तरह से उत्तराखंड के हल्द्वानी में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद उस स्थल को गंगाजल से धोया गया है. यह सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान नहीं बल्कि यह भारत के संविधान का अपमान है, जो हमें छुआछूत और ऊंच नीच से दूर, सबको बराबरी का अधिकार देता है. कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ने उत्तराखंड सरकार से मांग की कि वह उन लोगों पर कार्रवाई करें, जिन्होंने ऐसा 'कुकृत्य' किया है.

बीजेपी नेताओं के इशारे पर हुई हल्द्वानी की घटना: केशव महतो कमलेश

भाजपा समर्थित संगठन द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे के सभा स्थल का शुद्धिकरण की घटना की निंदा करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि यह संगठन भाजपा समर्थित है और भाजपा के इशारे पर ही उसने दलित समुदाय से आने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा के बाद स्थल शुद्धिकरण किया.

केशव महतो कमलेश ने कहा कि बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर और उनके द्वारा लिखे गए संविधान का अपमान है. केशव महतो कमलेश ने बताया कि हमारा संविधान छुआछूत को त्याग कर सबको बराबरी और सम्मान से जीने का अधिकार देता है लेकिन हल्द्वानी में भाजपा नेताओं के इशारे पर भाजपा को सहयोग करने वाले संगठन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद सभास्थल को गंगा जल से धोना, यह बताता है कि ये लोग मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं.