बोर्ड-निगम को लेकर एक्टिव हुई कांग्रेस, 4 अगस्त को बुलाई बैठक, बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया
झारखंड कांग्रेस ने बोर्ड और कॉर्पोरेशन के सदस्य चुनने के लिए 4 अगस्त को बैठक बुलाई है.
Published : August 1, 2026 at 3:52 PM IST
रांची: झारखंड में खाली पड़े आवास बोर्ड, गौ सेवा आयोग, युवा आयोग, बाल संरक्षण आयोग, निगम और आयोगों में कांग्रेस कोटे से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पद को भरने के लिए कांग्रेस ने कवायद तेज कर दी है. प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में 14 सदस्यों की कमिटी बनाई गई है, जिसमें विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, उपनेता राजेश कच्छप, झारखंड कांग्रेस के सभी पूर्व अध्यक्ष और पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष शामिल हैं.
4 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में होगी बैठक
झारखंड कांग्रेस ने बोर्ड, निगम और आयोग के लिए योग्य और पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं-नेताओं के चयन के लिए 04 अगस्त को बैठक बुलाई है. इसकी जानकारी देते झारखंड कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने कहा कि बोर्ड निगम के पुनर्गठन को लेकर 04 अगस्त को बैठक बुलाई गई है. बोर्ड, कॉर्पोरेशन और कमीशन में खाली सीटों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों को चुनने के लिए कांग्रेस की कमेटी बनाने को उसके सत्ता के भूखे स्वभाव का सबूत बताते हुए, BJP के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा कि ये लोग जनता की सेवा करने के बजाय सत्ता का मजा लेते हैं.
सत्ता के लिए झामुमो से चिपकी हुई है कांग्रेस- भाजपा
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कांग्रेस द्वारा बोर्ड, निगम और आयोग की खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए कमिटी बनाए जाने को कांग्रेस की सत्ता लोलुप चरित्र बताया है. उनहोंने कहा कि इन लोगों को जनता की सेवा की जगह सत्ता की मलाई चखने में मजा आता है. यही वजह है कि वह बोर्ड निगम के लिए ज्यादा उतावले हैं. हम भी चाहते हैं कि बोर्ड निगम और आयोग जल्द से जल्द पुनर्गठित हो. वहीं, झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी नेतृत्व से जो संदेश मिला है, उसके अनुसार शारदीय नवरात्र से पहले सभी बोर्ड, निगम और आयोगों को पुनर्गठित कर लिया जाएगा.
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