रांची नगर निगम के मेयर पद पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रमा खलखो की जीत सुनिश्चित के लिए पार्टी गंभीर! सभी वार्डों में प्रभारी नियुक्त

कांग्रेस ने रांची मेयर पद के लिए पार्टी समर्थित उम्मीदवार रमा खलखो की जीत सुनिश्चित करने के लिए 53 वार्ड में प्रभारी नियुक्त किए हैं.

रमा खलखो (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 12, 2026 at 8:38 PM IST

4 Min Read
रांची: झारखंड में शहरी निकाय का चुनाव भले ही दलीय आधार पर नहीं हो रहा हो लेकिन राजनीतिक पार्टियां बेहद गंभीरता से यह चुनाव पर्दे के पीछे से लड़ती दिख रही हैं. झारखंड की सभी महत्वपूर्ण पार्टियां जैसे झामुमो, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने समर्थित उम्मीदवार चुनाव मैदान में न सिर्फ उतारे हैं बल्कि उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी कार्ययोजना के साथ मैदान में हैं. यही वजह है कि झारखंड कांग्रेस ने रांची मेयर पद के लिए पार्टी समर्थित उम्मीदवार और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रमा खलखो को जीत दिलाने के लिए रांची नगर निगम के सभी 53 वार्ड में प्रभारी नियुक्त किए हैं.

शहरी निकाय की सबसे हॉट सीट है रांची: सोनाल शांति

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने के बावजूद, इस बार शहरी निकाय चुनाव के लिए रांची का सबसे मेयर पद का चुनाव सबसे हॉट है. इसकी वजह बताते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि एक तो यह राजधानी का महापौर पद का चुनाव है. चूंकि बीजेपी के भी एक समय में मेयर, डिप्टी मेयर रहे हैं. वार्ड में भी उनका वर्चस्व रहा है.

जानकारी देते कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति (Etv bharat)

ऐसे में बीजेपी के लिए भी यह सीट महत्वपूर्ण है लेकिन रांची की जनता जानती है कि निकाय क्षेत्र का विकास किस दौर में हुआ है. जब राज्य में वार्ड और मेयर, डिप्टी मेयर पर बीजेपी का कब्जा था तब भी रांची का विकास नहीं हुआ था और जब हमारी नेता रमा खलखो मेयर थी, तब रांची ने सर्वांगीण विकास किया है.

ये बड़े नेता भी बनाएं गए वार्ड प्रभारी

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि रांची नगर निगम के 53 वार्डो में बनाये गए वार्ड प्रभारी में राकेश सिन्हा, अमूल्य नीरज खलखो, निरंजन पासवान, सतीश पॉल मुंजनी, कमल ठाकुर समेत कई बड़े नाम शामिल हैं, जो यह दर्शाता है कि पार्टी आधारित चुनाव नहीं होने के बावजूद कांग्रेस ने अपने समर्थित मेयर उम्मीदवार रमा खलखो के लिए पूरी ताकत झोंक दी है.

रांची नगर निगम के किस वार्ड के लिए कांग्रेस के कौन नेता बने प्रभारी

  • वार्ड 1 – मो. अख्तर अली
  • वार्ड 2 – निरंजन पासवान
  • वार्ड 3 – प्रिंस बट
  • वार्ड 4 – जाकिर बरघाई
  • वार्ड 5 – शारीक अहमद
  • वार्ड 6 – सतीश केशरी
  • वार्ड 7 – योगेन्द्र सिंह बेनी
  • वार्ड 8 – राजू राम
  • वार्ड 9 – संतोष महतो
  • वार्ड 10 – वशिष्ठ पासवान
  • वार्ड 11 – साजिद खान
  • वार्ड 12 – अमूल्य नीरज खलखो
  • वार्ड 13 – कुमरेश चक्रवर्ती
  • वार्ड 14 – कृष्णा सहाय
  • वार्ड 15 – फिरोज खान
  • वार्ड 16 – अर्सहादुल कादरी
  • वार्ड 17 – कुलदीप रवि
  • वार्ड 18 – उज्ज्वल तिवारी
  • वार्ड 19 – राजीव रंजन प्रसाद
  • वार्ड 20 – राजन वर्मा
  • वार्ड 21 – सुरेन्द्र सिंह
  • वार्ड 22 – राजेश सिन्हा सनी
  • वार्ड 23 – शादाब खान
  • वार्ड 24 – गौतम उपाध्याय
  • वार्ड 25 – नीतू पासवान
  • वार्ड 26 – अमरेन्द्र सिंह
  • वार्ड 27 – अजय जैन
  • वार्ड 28 – मौलेश सिंह
  • वार्ड 29 – दीपक लाल
  • वार्ड 30 – राकेश सिन्हा
  • वार्ड 31 – सुनील सिंह
  • वार्ड 32 – दीपक ओझा
  • वार्ड 33 – सुधीर सिंह
  • वार्ड 34 – आलोक तिवारी
  • वार्ड 35 – अभिलाष साहू
  • वार्ड 36 – इबरार अहमद
  • वार्ड 37 – कमल ठाकुर
  • वार्ड 38 – रंजन यादव
  • वार्ड 39 – सुंदरी तिर्की
  • वार्ड 40 – दिलीप सिंह
  • वार्ड 41 – योगेन्द्र सिंह
  • वार्ड 42 – जॉय चक्रवर्ती
  • वार्ड 43 – विनय सिन्हा दीपु
  • वार्ड 44 – परवेज आलम
  • वार्ड 45 – सरफराज अहमद
  • वार्ड 46 – सशि भूषण राय
  • वार्ड 47 – सतीश पॉल मुंजिनी
  • वार्ड 48 – आलोक दुबे
  • वार्ड 49 – विजय शंकर नायक
  • वार्ड 50 – इन्द्रजीत सिंह
  • वार्ड 51 – बबलू शुक्ला
  • वार्ड 52 – उमेश प्रसाद
  • वार्ड 53 – सतीश पांडा

