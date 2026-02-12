ETV Bharat / state

रांची नगर निगम के मेयर पद पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रमा खलखो की जीत सुनिश्चित के लिए पार्टी गंभीर! सभी वार्डों में प्रभारी नियुक्त

रांची: झारखंड में शहरी निकाय का चुनाव भले ही दलीय आधार पर नहीं हो रहा हो लेकिन राजनीतिक पार्टियां बेहद गंभीरता से यह चुनाव पर्दे के पीछे से लड़ती दिख रही हैं. झारखंड की सभी महत्वपूर्ण पार्टियां जैसे झामुमो, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने समर्थित उम्मीदवार चुनाव मैदान में न सिर्फ उतारे हैं बल्कि उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी कार्ययोजना के साथ मैदान में हैं. यही वजह है कि झारखंड कांग्रेस ने रांची मेयर पद के लिए पार्टी समर्थित उम्मीदवार और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रमा खलखो को जीत दिलाने के लिए रांची नगर निगम के सभी 53 वार्ड में प्रभारी नियुक्त किए हैं.

शहरी निकाय की सबसे हॉट सीट है रांची: सोनाल शांति

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने के बावजूद, इस बार शहरी निकाय चुनाव के लिए रांची का सबसे मेयर पद का चुनाव सबसे हॉट है. इसकी वजह बताते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि एक तो यह राजधानी का महापौर पद का चुनाव है. चूंकि बीजेपी के भी एक समय में मेयर, डिप्टी मेयर रहे हैं. वार्ड में भी उनका वर्चस्व रहा है.

जानकारी देते कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति (Etv bharat)

ऐसे में बीजेपी के लिए भी यह सीट महत्वपूर्ण है लेकिन रांची की जनता जानती है कि निकाय क्षेत्र का विकास किस दौर में हुआ है. जब राज्य में वार्ड और मेयर, डिप्टी मेयर पर बीजेपी का कब्जा था तब भी रांची का विकास नहीं हुआ था और जब हमारी नेता रमा खलखो मेयर थी, तब रांची ने सर्वांगीण विकास किया है.