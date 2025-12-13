ETV Bharat / state

मनरेगा का नाम बदलने से नाराज कांग्रेस और राजद, सिर्फ नाम बदलना जानती है मोदी सरकार!

रांची: केंद्र सरकार द्वारा देश में रोजगार की सबसे बड़ी गारंटी देनेवाली योजना "मनरेगा" का नाम बदल पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया है. इसको लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने भी मनरेगा के नाम बदलने को राष्ट्रपिता का अपमान करार दिया है.

'नाम बदलने में माहिर है मोदी सरकार'

झारखंड प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का नाम बदल दिया है. केंद्र की सरकार योजनाओं के नाम और कानून के नाम बदलने में नरेंद्र मोदी की सरकार माहिर है, इसका कोई मुकाबला नहीं है.

राजद और कांग्रेस नेता के बयान (ETV Bharat)

उन्होने कहा कि निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत अभियान बनाया, ग्रामीण LPG वितरण कार्यक्रम को उज्ज्वला नाम दिया. पैकेजिंग, ब्रांडिंग और नाम देने में ये उग धुरंधर है. हैरानी इस बात की है कि पंडित नेहरू से तो इन्हें नफरत है लेकिन महात्मा गांधी से इतनी नफरत, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 से चल रही है. इसका नाम आप पूज्य बापू रोजगार गारंटी योजना कर रहे हैं, महात्मा गांधी नाम से इन्हें क्या दिक्कत है?

राकेश सिन्हा ने कहा कि सरकार नाम बदल कर बेरोजगारी, डॉलर के मुक़ाबले रुपया का सबसे निचला स्तर पर जाने, वोट चोरी, भारत का नंबर 01 कर्जदार देश बन जाने जैसे ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए मनरेगा का नाम बदला गया है. उन्होंने कहा कि 11 साल में केंद्र की भाजपा सरकार ने जनता के लिए कोई योजना नहीं चलाई. लेकिन कांग्रेस सरकार की बनाई योजना का नाम बदलकर अपनी पीठ थपथपा कर जनता को गुमराह कर रही है.

'मनरेगा का नाम पूज्य बापू करना मोदी सरकार का अनैतिक फैसला'