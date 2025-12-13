ETV Bharat / state

मनरेगा का नाम बदलने से नाराज कांग्रेस और राजद, सिर्फ नाम बदलना जानती है मोदी सरकार!

मनरेगा का नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया है. इसको लेकर झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गयी है.

Jharkhand Congress and RJD angry over renaming of MGNREGA
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 13, 2025

4 Min Read
रांची: केंद्र सरकार द्वारा देश में रोजगार की सबसे बड़ी गारंटी देनेवाली योजना "मनरेगा" का नाम बदल पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया है. इसको लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने भी मनरेगा के नाम बदलने को राष्ट्रपिता का अपमान करार दिया है.

'नाम बदलने में माहिर है मोदी सरकार'

झारखंड प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का नाम बदल दिया है. केंद्र की सरकार योजनाओं के नाम और कानून के नाम बदलने में नरेंद्र मोदी की सरकार माहिर है, इसका कोई मुकाबला नहीं है.

राजद और कांग्रेस नेता के बयान (ETV Bharat)

उन्होने कहा कि निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत अभियान बनाया, ग्रामीण LPG वितरण कार्यक्रम को उज्ज्वला नाम दिया. पैकेजिंग, ब्रांडिंग और नाम देने में ये उग धुरंधर है. हैरानी इस बात की है कि पंडित नेहरू से तो इन्हें नफरत है लेकिन महात्मा गांधी से इतनी नफरत, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 से चल रही है. इसका नाम आप पूज्य बापू रोजगार गारंटी योजना कर रहे हैं, महात्मा गांधी नाम से इन्हें क्या दिक्कत है?

राकेश सिन्हा ने कहा कि सरकार नाम बदल कर बेरोजगारी, डॉलर के मुक़ाबले रुपया का सबसे निचला स्तर पर जाने, वोट चोरी, भारत का नंबर 01 कर्जदार देश बन जाने जैसे ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए मनरेगा का नाम बदला गया है. उन्होंने कहा कि 11 साल में केंद्र की भाजपा सरकार ने जनता के लिए कोई योजना नहीं चलाई. लेकिन कांग्रेस सरकार की बनाई योजना का नाम बदलकर अपनी पीठ थपथपा कर जनता को गुमराह कर रही है.

'मनरेगा का नाम पूज्य बापू करना मोदी सरकार का अनैतिक फैसला'

प्रदेश राजद प्रवक्ता कैलाश यादव ने मनरेगा का नाम बदलने से महात्मा गांधी एवं मनरेगा मैन पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की आत्मा पर चोट बताया. है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विगत 11 वर्षों से लगातार तीसरी बार सत्तासीन होने के बावजूद जनहित में कोई ठोस समृद्ध तथा मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक काम नहीं किया है.

उन्होंने कहा कि देश में प्रचंड स्तर पर बेरोजगारी, पलायन, बेतहाशा महंगाई, भ्रष्टाचार अमीरी और गरीबी के बीच खाई दूर करने की ओर चिंता व्यक्त नहीं कर बजाय देश के ऐतिहासिक स्थलों का सिर्फ नाम बदलने में व्यस्त है. नामचीन स्थानों में सड़क, बिल्डिंग, संस्था या योजनाओं का नाम बदलकर नए नामकरण करने जैसे अनैतिक कार्य कर रहे हैं.

कैलाश यादव ने कहा कि राजद के संस्थापक सदस्य एवं तत्कालीन पूर्व केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास का कार्यभार संभाल रहे डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह के कर कमलों द्वारा 2005-06 में यूपीए- 1 मनमोहन सरकार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का शुभारंभ कर 100 दिनों का काम देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था. जिसकी सराहना देश एवं विदेश में जमकर हुई थी.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को सफलपूर्वक अक्षरशः लागू करने में तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की सराहना कर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने रघुवंश बाबू को मनरेगा मैन की उपाधि दी था. कैलाश यादव ने कहा है महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं,उनके नाम पर चल रही योजना का नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी?

