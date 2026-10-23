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वोट बचाओ-देश बचाओ के लिए कांग्रेस ने झोंकी ताकत, 1 नवंबर को दिल्ली रैली को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश

सुबोधकांत सहाय ( ETV Bharat )

रांची: कांग्रेस पार्टी ने ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ अभियान के तहत 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया ब्लॉक की महारैली को सफल और ऐतिहासिक बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. पार्टी ने इस अभियान को मजबूती देने के लिए देशभर में 208 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है. ये पर्यवेक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर बैठकें और संवाददाता सम्मेलन आयोजित करेंगे तथा लोगों को बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वोट चोरी को रोकने की लड़ाई लड़कर देश और संविधान बचाने का संघर्ष कर रहे हैं.

इसी क्रम में आज राज्यसभा सांसद और एआईसीसी पर्यवेक्षक फूलो देवी नेताम ने रांची महानगर, रांची ग्रामीण, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा की पर्यवेक्षक के रूप में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन किया. इस मौके पर जेपीसीसी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश पॉल मुंजनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा भी मौजूद रहे.