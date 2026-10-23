वोट बचाओ-देश बचाओ के लिए कांग्रेस ने झोंकी ताकत, 1 नवंबर को दिल्ली रैली को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश
दिल्ली में होने वाले वोट बचाओ देश बचाओ रैली के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 23, 2026 at 9:02 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 9:08 PM IST
रांची: कांग्रेस पार्टी ने ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ अभियान के तहत 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया ब्लॉक की महारैली को सफल और ऐतिहासिक बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. पार्टी ने इस अभियान को मजबूती देने के लिए देशभर में 208 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है. ये पर्यवेक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर बैठकें और संवाददाता सम्मेलन आयोजित करेंगे तथा लोगों को बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वोट चोरी को रोकने की लड़ाई लड़कर देश और संविधान बचाने का संघर्ष कर रहे हैं.
इसी क्रम में आज राज्यसभा सांसद और एआईसीसी पर्यवेक्षक फूलो देवी नेताम ने रांची महानगर, रांची ग्रामीण, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा की पर्यवेक्षक के रूप में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन किया. इस मौके पर जेपीसीसी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश पॉल मुंजनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा भी मौजूद रहे.
1 नवंबर की रैली को ऐतिहासिक बनाने का निर्देश- केशव महतो कमलेश
झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनके नेता राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर तथ्यों के साथ जो बातें कहते आ रहे हैं, वे आज सच साबित हो रही हैं. उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है. इसमें झारखंड से हजारों की संख्या में लोग भाग लेने दिल्ली जाएंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्ष, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक और सांसदों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं.
केशव महतो कमलेश ने आगे कहा कि पहले भी एसआईआर होता था, लेकिन उसमें पात्र नागरिकों को वोट का अधिकार देते हुए वोट जोड़े जाते थे. इस बार वोट जोड़ने से ज्यादा डिलीशन पर जोर दिया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सीईसी ज्ञानेश कुमार बीजेपी के लिए खुलेआम काम कर रहे हैं.
कांग्रेस ने बनाई जनाक्रोश की व्यापक कार्ययोजना- फूलो देवी नेताम
संवाददाता सम्मेलन में राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने कहा कि उनके नेता राहुल गांधी ने देशभर में वोट चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद की है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर से वोट चोरी के खिलाफ चरणबद्ध अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक ‘वोट बचाओ-देश बचाओ चौपाल’ का आयोजन किया जाएगा.
देशभर में बनाए गए 208 पर्यवेक्षक- राजेश ठाकुर
झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ अभियान को सफल बनाने के लिए एआईसीसी की ओर से 208 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं. उन्होंने कहा कि वोट चोरी को लेकर उनके नेता राहुल गांधी की कही गई सभी बातें सही साबित हो रही हैं.
चुनाव आयोग का दोहरा चरित्र उजागर- सुबोधकांत सहाय
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि चुनाव आयोग का दोहरा चरित्र आज पूरी तरह उजागर हो चुका है. इलेक्शन कमीशन में बैठकर ज्ञानेश कुमार बीजेपी का टिकट बांटते हैं. ऐसे में अब निर्णायक लड़ाई लड़ने की बारी है.
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