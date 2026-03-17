झारखंड आ रहे हैं राहुल गांधी, इस प्रशिक्षण शिविर में करेंगे शिरकत
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से झारखंड के जिला कांग्रेस कमेटी (DCC) अध्यक्षों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है.
Published : March 17, 2026 at 3:29 PM IST
धनबाद: संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करने की दिशा में कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से झारखंड और ओडिशा के जिला कांग्रेस कमेटी (DCC) अध्यक्षों के लिए 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है.
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी पत्र के अनुसार 22 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 तक पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा स्थित ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर (TRTC), गुड़रा, लुपुंगुटू में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होगा. इस प्रशिक्षण शिविर में झारखंड और ओडिशा के जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शामिल होंगे.
प्रशिक्षण कार्यक्रम में संगठन को मजबूत बनाने पर जोर
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान संगठन को मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं की भूमिका, जनसंपर्क और राजनीतिक रणनीति जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा और प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की खास बात यह है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी किसी एक दिन शिविर में शामिल होने के लिए सहमत हुए हैं. उनके शामिल होने की खबर से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है.
राहुल गांधी का आना हमारे लिए गर्व की बात: जिला अध्यक्ष
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से 21 मार्च की शाम तक या 22 मार्च को सुबह 10 बजे से पहले प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचकर अपना पंजीकरण कराने की अपील की है. धनबाद जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश द्वारा जारी प्रेस रिलीज दी है. उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के एक दिन कार्यक्रम में शामिल होना हमारे लिए गर्व की बात है.
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