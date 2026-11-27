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Special: हेमंत सरकार 2.0 के दो साल पूरे होने पर बड़ी सौगात, अब बकरी पालन से लखपति बनेंगे युवा

रांची: झारखंड में मांस उत्पादन को बढ़ावा देने और राज्य के पशुपालकों की आमदनी में ऐतिहासिक वृद्धि करने के लिए हेमंत सोरेन सरकार अब बकरी पालन को एक बड़े व्यावसायिक स्वरूप में ढालने जा रही है. इसके लिए राज्य के पशुपालन विभाग ने एक महत्वाकांक्षी और व्यापक योजना तैयार की है. इस नई योजना के तहत चयनित लाभुकों को 100 बकरी और 5 बकरे की एक बड़ी व्यावसायिक यूनिट स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से करीब 6 लाख 83 हजार (6.84 लाख) रुपये का भारी-भरकम अनुदान दिया जाएगा. इस पूरी परियोजना की कुल लागत करीब 9 लाख 78 हजार रुपये निर्धारित की गई है.

पशुपालन निदेशालय, झारखंड के महानिदेशक रोबिन टोप्पो ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में मांस की खपत और उसके स्थानीय उत्पादन के बीच एक बड़ा अंतर मौजूद है. इसी चुनौती को अवसर में बदलने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बकरी पालन के क्षेत्र में व्यावसायिक योजना लागू करने और मांस उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया था. इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों की आय दोगुनी करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करना है.

पशुपालन निदेशालय के महानिदेशक रोबिन टोप्पो (Etv Bharat)

इस साल 437 लाभुकों को जोड़ने का लक्ष्य, कल खेलगांव से होगा आगाज

महानिदेशक रोबिन टोप्पो ने बताया कि योजना के पहले वर्ष में पूरे राज्य से 437 योग्य पशुपालकों का चयन करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से करीब 200 लाभुकों का चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. झारखंड स्थापना दिवस और वर्तमान सरकार के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल रांची के खेलगांव में आयोजित भव्य राजकीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विभागीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की इस योजना का विधिवत शुभारंभ करेंगे. इस मौके पर 10 चयनित लाभुकों को मंच से स्वीकृति पत्र और योजना की पहली किस्त की राशि हस्तांतरित की जाएगी.

पशुपालकों की आय बढ़ाने की योजना (Etv Bharat)

घरेलू बकरी पालन से आगे बढ़कर उद्यमिता पर जोर

पशुपालन महानिदेशक के अनुसार, राज्य में पहले से चल रही 'मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना' को अब एक बड़ा आयाम दिया जा रहा है. पूर्व में छोटे स्तर पर घरेलू बकरी पालन के लिए लाभुकों को 8 बकरी और 2 बकरे दिए जाते थे, लेकिन अब इस मॉडल को व्यावसायिक विस्तार दिया गया है. 100 बकरी और 5 बकरों की इस नई यूनिट का मकसद बकरी पालन को महज एक घरेलू गतिविधि से निकालकर एक सफल व्यवसाय के रूप में स्थापित करना है, जिससे बेरोजगार युवा उद्यमी बन सकें. पहले चरण के लिए उन्नत किस्म की 'ब्लैक बंगाल' नस्ल की बकरियों का चयन किया गया है.