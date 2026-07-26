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झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा शुरू, परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी

रांची सहित तमाम परीक्षा केंद्रों पर झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है. जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं.

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परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद लोग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 26, 2026 at 1:34 PM IST

3 Min Read
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रांची: झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (JCECEB) की ओर से आयोजित झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (कृषि एवं अन्य समवर्गी पाठ्यक्रम-2028) रविवार को रांची सहित राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुई. परीक्षा को कदाचारमुक्त और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. राज्य के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने रांची पहुंचे. कई अभ्यर्थियों के साथ उनके अभिभावक भी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे.

शाम 6 बजे तक निषेधाज्ञा लागू

परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है. यह आदेश रविवार सुबह 7:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा. निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग, हथियार लेकर चलने तथा किसी भी प्रकार की सभा या प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है. हालांकि सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों और आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है.

झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन (ETV BHARAT)

इन स्कूलों में परीक्षा आयोजित

रांची के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बरियातू, सेंट जॉन्स हाई स्कूल, सेंट पॉल्स कॉलेज, छोटानागपुर पब्लिक स्कूल, योगदा सत्संग विद्यालय, मारवाड़ी प्लस-टू हाई स्कूल, उर्सुलाइन इंटर कॉलेज, गोस्नर कॉलेज और अन्य निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की भीड़ देखने को मिली. प्रवेश से पहले सभी परीक्षार्थियों की जांच की गई और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन कराया गया.

Jharkhand Combined Competitive Examination begins
झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन (ETV BHARAT)

परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने बताया कि केंद्रों पर व्यवस्था संतोषजनक है. सुरक्षा और प्रवेश प्रक्रिया व्यवस्थित रही. अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्होंने परीक्षा की अच्छी तैयारी की है और उम्मीद है कि परीक्षा निष्पक्ष होगी तथा परिणाम भी समय पर जारी किया जाएगा. जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लेते रहे. सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि परीक्षा के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी न हो.

डीसी ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से की अपील

उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा, झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को पूरी तरह शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है. अभ्यर्थियों से अपील है कि वे परीक्षा से जुड़े सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें.

Jharkhand Combined Competitive Examination begins
परीक्षा केंद्र पर मौजूद अभिभावक और अभ्यर्थी (ETV BHARAT)

जिला प्रशासन का प्रयास है कि प्रत्येक परीक्षार्थी को बेहतर और सुरक्षित माहौल में परीक्षा देने का अवसर मिले. जिला प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगाएं और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके.

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