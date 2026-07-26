ETV Bharat / state

झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा शुरू, परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी

रांची: झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (JCECEB) की ओर से आयोजित झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (कृषि एवं अन्य समवर्गी पाठ्यक्रम-2028) रविवार को रांची सहित राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुई. परीक्षा को कदाचारमुक्त और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. राज्य के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने रांची पहुंचे. कई अभ्यर्थियों के साथ उनके अभिभावक भी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे.

शाम 6 बजे तक निषेधाज्ञा लागू

परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है. यह आदेश रविवार सुबह 7:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा. निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग, हथियार लेकर चलने तथा किसी भी प्रकार की सभा या प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है. हालांकि सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों और आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है.

झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन (ETV BHARAT)

इन स्कूलों में परीक्षा आयोजित

रांची के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बरियातू, सेंट जॉन्स हाई स्कूल, सेंट पॉल्स कॉलेज, छोटानागपुर पब्लिक स्कूल, योगदा सत्संग विद्यालय, मारवाड़ी प्लस-टू हाई स्कूल, उर्सुलाइन इंटर कॉलेज, गोस्नर कॉलेज और अन्य निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की भीड़ देखने को मिली. प्रवेश से पहले सभी परीक्षार्थियों की जांच की गई और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन कराया गया.