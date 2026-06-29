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झारखंड के कोयला व्यवसायी खाट पर बैठकर बिहार में 14 दिनों से दे रहे धरना, 4.61 करोड़ का है मामला

गया: बिहार के गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रानीगंज गडेरिया गांव में झारखंड के कोयला व्यवसाई धर्मेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह पिछले 14 दिनों से बकाया राशि वसूलने के लिए धरना दे रहे हैं. उन्होंने बकाएदार संतोष कुमार अग्रवाल के घर के बाहर खाट लगाकर बैठना शुरू किया था. अब घर से सटे मंदिर के बाहर खाट डालकर तगादा कर रहे हैं. उनका कहना है कि 4 करोड़ 61 लाख रुपये लेकर ही यहां से वापस जाएंगे.

2020 से 2024 तक का बकाया: धर्मेंद्र सिंह का आरोप है कि संतोष कुमार अग्रवाल के साथ 2020 से 2024 तक कोयला व्यापार चला. इस दौरान 4 करोड़ 61 लाख रुपये बकाया रह गया. कई बार तगादा करने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ. शेरघाटी कोर्ट में स्टांप पेपर पर इकरारनामा किया गया, लेकिन उसे भी नहीं निभाया गया. इसके बाद गांव के गणमान्य लोगों के सामने भी समझौता हुआ, फिर भी राशि नहीं चुकाई गई.

झारखंड कोयला व्यवसायी का बयान (ETV Bharat)

कोयला कारोबारी हुए हार्ट अटैक का शिकार: कोयला कारोबारी का कहना है कि संतोष अग्रवाल ने उनके पैसे से आलीशान स्विमिंग पूल वाला घर बनवाया है, कई जगह जमीन-मकान खरीदे और महंगी गाड़ियां से चल रहे हैं. इस बीच खुद का पैसा फंसने से उन्हें हार्ट अटैक भी आया. उन्होंने बाजार से खाट खरीदकर यहां तकादे के लिए बैठने का फैसला लिया. उनके ऊपर भी बैंक का लगभग डेढ़ करोड़ रुपये बकाया है.

"बकाया की राशि भुगतान के लिए संतोष कुमार अग्रवाल से कई बार तकादा किया. किंतु उन्होंने रुपए नहीं दिए. इसके बाद बकाए राशि के भुगतान के लिए संतोष कुमार अग्रवाल ने पूर्व में शेरघाटी कोर्ट में स्टांप पेपर पर अपने हिसाब से इकरारनामा किया लेकिन कारनामा के बावजूद भी रुपया नहीं दिया."-धर्मेंद्र सिंह, कोयला कारोबारी, झारखंड

मंदिर में भक्ति, शाम को बाहर तगादा: धर्मेंद्र सिंह दिन में मंदिर में भक्ति भाव से भी बैठते हैं, लेकिन शाम को मंदिर बंद होने के बाद घर के बाहर खाट पर आ जाते हैं. उनका स्पष्ट संदेश है कि यह धरना नहीं बल्कि बकाया वसूली का तगादा है. जब तक पूरा भुगतान नहीं होता, वे यहां डटे रहेंगे.