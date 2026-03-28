असम में हेमंत सोरेन का चुनावी शंखनादः बोले- अब है हक लेने का समय
सीएम हेमंत सोरेन ने असम में चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है.
Published : March 28, 2026 at 10:54 PM IST
गोसाईंगांव/कोकराझार/असम/रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए कोकराझार जिला के गोसाईंगांव विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने जेएमएम प्रत्याशी फ्रेडरिक्सन हांसदा के समर्थन में लोगों से वोट देने की अपील की. इस सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
आदिवासी इतिहास और संघर्षों का जिक्र
अपने संबोधन में हेमंत सोरेन ने आदिवासी इतिहास और उनके संघर्षों का जिक्र करते हुए कहा कि यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि वंचित समाज को उनका अधिकार दिलाने का अभियान है. उन्होंने लोगों से चुनाव के दौरान अपनाए जाने वाले प्रलोभनों से सतर्क रहने और शिक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की.
चाय बागान के श्रमिकों की चिंता
सीएम हेमंत सोरेन ने असम के चाय बागान श्रमिकों की स्थिति का मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने के बावजूद उन्हें अब तक उनका उचित अधिकार नहीं मिला है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी पार्टी इन समुदायों के अधिकारों की लड़ाई में साथ खड़ी है.
भाजपा पर तीखा हमला
भाजपा पर निशाना साधते हुए सोरेन ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय लोगों को आर्थिक प्रलोभन दिए जाते हैं लेकिन बाद में वादे पूरे नहीं किए जाते. उन्होंने कहा कि भाजपा आम लोगों के हित में काम करने के बजाय अपने हित साधने में लगी रहती है.
शिक्षा मॉडल को लेकर वादा
सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड की शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता सुधार हुआ है और बड़ी संख्या में छात्र नामांकन ले रहे हैं. उन्होंने वादा किया कि असम में भी इसी तरह की शिक्षा व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जाएगी.
संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप
अपने भाषण में उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग सत्ता और पैसे के बल पर संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका उद्देश्य केवल भाषण देना नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत को सामने लाना है और आने वाली पीढ़ी को बेहतर अवसर देना है.
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