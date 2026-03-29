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असम में सीएम हेमंत सोरेन की हुंकारः चाय बागान श्रमिकों को हक दिलाकर रहेंगे, आदिवासी समाज बदलेगा सत्ता

झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने असम विधानसभा चुनाव के लिए डिब्रूगढ़ जिला में प्रचार किया.

Jharkhand CM Hemant Soren campaigned in Dibrugarh district for Assam Assembly election
असम में सीएम हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 29, 2026 at 11:00 PM IST

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असम/डिब्रूगढ़/सोनारी/रांचीः असम के चुनावी मैदान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोरदार एंट्री करते हुए चाय बगान श्रमिकों और आदिवासी समाज के मुद्दों को केंद्र में ला दिया है. चुनाव प्रचार के दूसरे दिन उन्होंने डिब्रूगढ़ जिला के तिंगखोंग और सोनारी विधानसभा क्षेत्रों में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया.

श्रमिकों की मजदूरी का मुद्दा

सीएम हेमंत सोरेन ने जनसभा में कहा कि असम का चाय बागान समुदाय करीब 200 वर्षों से राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है लेकिन आज भी यह समुदाय बुनियादी अधिकारों से वंचित है. उन्होंने श्रमिकों की मजदूरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जहां असम में चाय बागान श्रमिकों को महज 250 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, वहीं अन्य राज्यों में यह कहीं अधिक है. उन्होंने भूमि अधिकार, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को भी गंभीर समस्या बताया.

Jharkhand CM Hemant Soren campaigned in Dibrugarh district for Assam Assembly election
असम में लोगों से मिलते सीएम हेमंत (ETV Bharat)

आदिवासी समाज को बनाया गया वोट बैंक

मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आदिवासी समाज को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब आदिवासी समाज एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा और बदलाव लाएगा.

Jharkhand CM Hemant Soren campaigned in Dibrugarh district for Assam Assembly election
असम में सीएम हेमंत सोरेन का चुनाव प्रचार (ETV Bharat)
Jharkhand CM Hemant Soren campaigned in Dibrugarh district for Assam Assembly election
असम में सीएम हेमंत सोरेन (ETV Bharat)

इस जनसभा में हेमंत सोरेन ने आदिवासी समाज की ताकत को रेखांकित करते हुए कहा, “हम कमजोर नहीं हैं, सत्ता बनाना भी जानते हैं और जरूरत पड़ने पर सत्ता बदलना भी जानते हैं”. उन्होंने झारखंड के शहीदों को नमन करते हुए लोगों से संघर्ष की परंपरा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया.

Jharkhand CM Hemant Soren campaigned in Dibrugarh district for Assam Assembly election
असम में चुनाव प्रचार (ETV Bharat)

सोनारी में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि विकास का मतलब केवल आंकड़े नहीं, बल्कि हर घर तक खुशहाली पहुंचाना है. उन्होंने युवाओं को अवसर, मेहनतकशों को सम्मान और आदिवासी-स्थानीय समाज को उनका अधिकार दिलाने की बात कही. इस दौरान उन्होंने पार्टी प्रत्याशी महावीर बासके और बलदेव तेली के पक्ष में मतदान करने की अपील की. जनसभा में बड़ी संख्या में चाय बागान श्रमिक, आदिवासी समुदाय के लोग और स्थानीय नागरिक शामिल हुए.

Jharkhand CM Hemant Soren campaigned in Dibrugarh district for Assam Assembly election
असम में हेमंत सोरेन की चुनावी सभा में उमड़े लोग (ETV Bharat)
Jharkhand CM Hemant Soren campaigned in Dibrugarh district for Assam Assembly election
प्रत्याशियों के साथ सीएम हेमंत सोरेन (ETV Bharat)

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