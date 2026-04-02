ETV Bharat / state

सीएम हेमंत सोरेन ने जेएमएम के लिए की चुनावी सभा, कहा- असम की माटी और झारखंड के जज्बे का संगम है साहिल मुंडा

असम में कार्यकर्ताओं द्वारा सीएम हेमंत सोरेन का स्वागत ( Etv Bharat )

रांची: असम विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी मुखर है. सीएम हेमंत सोरेन ने खुद मोर्चा संभालते हुए पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष चुनाव प्रचार कर रहे हैं.

इसी कड़ी में असम के सरूपथर विधानसभा क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी साहिल मुंडा के समर्थन में आयोजित की गयी. इस विशाल चुनावी जनसभा को झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष एवं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित किया. जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री ने साहिल मुंडा को क्षेत्र की नई उम्मीद बताया और विरोधियों पर जमकर राजनीतिक प्रहार किया.

असम में सीएम हेमंत सोरेन का चुनाव प्रचार (ETV Bharat)

'सामाजिक परिवर्तन का चेहरा हैं साहिल मुंडा'

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि साहिल मुंडा का राजनीति में आना केवल सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत है. साहिल मुंडा केवल एक प्रत्याशी नहीं, बल्कि वंचित समाज की बुलंद आवाज हैं. इनका लक्ष्य विधायक की कुर्सी पाना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और विकास पहुंचाना है. असम के इस क्षेत्र में झारखंडी अस्मिता और स्थानीय अधिकारों की रक्षा के लिए साहिल मुंडा से बेहतर विकल्प कोई और नहीं हो सकता.