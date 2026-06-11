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नीति आयोग की बैठक में बोले सीएम हेमंत- खनिज प्रदेश झारखंड को बनायेंगे मैन्युफैक्चरिंग हब और नॉलेज इकोनॉमी

नीति आयोग की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन समेत अन्य ( Etv Bharat )

रांचीः नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए. इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के समग्र विकास पर जोर दिया. समग्र विकास की विचारधारा को रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा तभी सार्थक होगी, जब उसे मानव पूंजी से जोड़ा जाए. उन्होंने झारखंड को केवल खनिज निकालने वाले राज्य के रूप में देखने की परंपरा से अलग विकास की यात्रा में साझेदार बनाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि राज्य के संसाधनों का राज्य में ही वैल्यू एडिशन हो, उससे जुड़ा मैनुफैक्चरिंग हो और राज्य की मानव पूंजी का उसमें उपयोग हो. उन्होंने केंद्र सरकार से क्रिटिकल मिनरल्स आधारित उद्योग विकसित करने के साथ साथ नॉलेज, रिसर्च और इनोवेशन के केंद्र विकसित करने में सहयोग मांगा. उन्होंने टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन-एनर्जी,लॉजिस्टिक्स और एग्रो- फ़ूड प्रोसेसिंग के बड़े निवेश को झारखंड में बढ़ावा देने की वकालत की. नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक (ETV Bharat) उन्होंने कहा कि माइनिंग और मिनरल्स क्षेत्र में एआई-बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन और सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेज को बढ़ावा देने और झारखंड को उद्योग एवं रोजगार का नया केंद्र बनाने की दिशा में प्रयास जारी है. केंद्र सरकार के सहयोग और मार्गदर्शन के हम आकांक्षी हैं. उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल को विकास का मूल आधार बताया. मुख्यमंत्री ने विकसित भारत @2047’ के लक्ष्य के साथ राज्य को नई दिशा देने की बात कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 38 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में से 15 हजार के पास भवन नहीं है. इसके बावजूद पोषण अभियान और SAAMAR से कुपोषण में सुधार हुआ है. बच्चों को प्रतिदिन अंडा उपलब्ध कराया जा रहा है 5000 नए आंगनबाड़ी भवन राज्य सरकार अपने संसाधनों से बना रही है. झारखंड में NCERT का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने की मांग मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से अब IIT और मेडिकल में बच्चों का चयन होने लगा है. राज्य सरकार 5000 उत्कृष्ट विद्यालय बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है. उन्होंने पीएमश्री और केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने की मांग रखी. झारखंड में NCERT का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने का आग्रह भी किया गया.