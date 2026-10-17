झारखंड सीजेपी और वाम संगठनों ने भरी हुंकार, कहा-तेज होगी लोकतंत्र बचाने की लड़ाई

झारखंड सीजेपी और वाम संगठनों ने भरी हुंकार, कहा-तेज होगी लोकतंत्र बचाने की लड़ाई
झारखंड सीजेपी और वाम संगठनों ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई तेज होगी. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार
Published : October 17, 2026 at 8:26 PM IST
रांची: राजधानी रांची में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), AISA समेत कई अन्य छात्र संगठनों ने रांची प्रेस क्लब सभागार में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान दिल्ली में SIR के विरोध में प्रदर्शन रोकने, प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी और प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की बर्बरता को लेकर सवाल उठाए. प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में शामिल विभिन्न संगठनों ने आने वाले दिनों में आंदोलन तेज करने की बात कही है. वक्तताओं ने कहा कि CJP झारखंड के संस्थापक यशवीर सिंह विक्टोरियन पार्लियामेंट में भारत से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे. इनमें SIR, वोटर राइट्स, महिला सुरक्षा और पुलिस की कथित बर्बरता जैसे विषय शामिल हैं.
दिल्ली में तिरंगा यात्रा रोके जाने और गिरफ्तारियों को लेकर पूछे गए सवाल पर झारखंड सीजेपी की वर्किंग कमेटी सदस्य कयना अंजुम ने कहा कि संगठन ने रांची में भी तिरंगा यात्रा की योजना बनाई थी, लेकिन भारी बारिश और लोगों को आने-जाने में हो रही परेशानी के कारण इसे रद्द करना पड़ा. उन्होंने कहा कि अगले एक-दो दिनों में तिरंगा यात्रा को लेकर आगे की रणनीति की जानकारी दी जाएगी. संविधान की रक्षा, वोट चोरी के आरोप, महिलाओं के सम्मान, छात्रों के अधिकार और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर देशभर में आंदोलन की जरूरत है.
रांची में भी व्यापक आंदोलन करेगी सीजेपी
उन्होंने किसान आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह किसान आंदोलन के दौरान कई मुद्दे सामने आए थे, उसी तरह मौजूदा आंदोलन में भी अलग-अलग जनहित के विषय शामिल हो रहे हैं.वक्ताओं ने दावा किया कि झारखंड में भी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए छात्र संगठनों के साथ मिलकर व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा, जब स्वतंत्र पत्रकारों पर हाथ उठाया जाता है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही महिलाओं के साथ अभद्रता होती है, तो कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं.
वक्ताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर स्वतंत्र पत्रकारों, वकीलों और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है और सरकार को इस अधिकार का सम्मान करना चाहिए.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल वक्तताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि SIR और मतदाता अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर विरोध करने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है. प्रदर्शनकारियों के लिए निर्धारित स्थलों में बदलाव किया जा रहा है और न्यायालयों के आदेशों की अनदेखी हो रही है.
झारखंड ऐपवा ने भी उठाया SIR और अन्य मुद्दे
वहीं इस मौके पर झारखंड ऐपवा की सचिव नंदिता भट्टाचार्य ने कहा कि एक ओर जहां दिल्ली में लोकतांत्रिक अधिकारों को छीना जा रहा है, वहीं चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए SIR के नाम पर वोटरों को उनके वोट के अधिकार से वंचित कर एक दल विशेष के लिए चुनाव आयोग काम करता है . वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग करने वालों को बर्बरता से कुचला जाता है.नंदिता भट्टाचार्य ने कहा कि चाहे दिल्ली हो या रांची युवाओं, महिलाओं के हितों के सवाल पर, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियां और वाम संगठन सड़क पर अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे.
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