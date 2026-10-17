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झारखंड सीजेपी और वाम संगठनों ने भरी हुंकार, कहा-तेज होगी लोकतंत्र बचाने की लड़ाई

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान झारखंड सीजेपी की सदस्य, आईसा की सदस्य, ऐपवा की प्रदेश सचिव व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: राजधानी रांची में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), AISA समेत कई अन्य छात्र संगठनों ने रांची प्रेस क्लब सभागार में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान दिल्ली में SIR के विरोध में प्रदर्शन रोकने, प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी और प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की बर्बरता को लेकर सवाल उठाए. प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में शामिल विभिन्न संगठनों ने आने वाले दिनों में आंदोलन तेज करने की बात कही है. वक्तताओं ने कहा कि CJP झारखंड के संस्थापक यशवीर सिंह विक्टोरियन पार्लियामेंट में भारत से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे. इनमें SIR, वोटर राइट्स, महिला सुरक्षा और पुलिस की कथित बर्बरता जैसे विषय शामिल हैं.

दिल्ली में तिरंगा यात्रा रोके जाने और गिरफ्तारियों को लेकर पूछे गए सवाल पर झारखंड सीजेपी की वर्किंग कमेटी सदस्य कयना अंजुम ने कहा कि संगठन ने रांची में भी तिरंगा यात्रा की योजना बनाई थी, लेकिन भारी बारिश और लोगों को आने-जाने में हो रही परेशानी के कारण इसे रद्द करना पड़ा. उन्होंने कहा कि अगले एक-दो दिनों में तिरंगा यात्रा को लेकर आगे की रणनीति की जानकारी दी जाएगी. संविधान की रक्षा, वोट चोरी के आरोप, महिलाओं के सम्मान, छात्रों के अधिकार और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर देशभर में आंदोलन की जरूरत है.