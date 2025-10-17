ETV Bharat / state

फर्जी ट्रेडिंग फाइनेंस के जरिए साढ़े चार करोड़ की ठगी, एमपी से गिरफ्तार हुआ साइबर अपराधी

झारखंड सीआईडी की टीम ने मध्य प्रदेश से साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है.

Jharkhand CID team arrested cyber criminal from Madhya Pradesh
झारखंड सीआईडी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 17, 2025 at 9:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन से साइबर अपराधियों को देश के कोने-कोने से गिरफ्तार किया जा रहा है. इसी क्रम में 4.61 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले एक साइबर अपराधी को मध्य प्रदेश के सिवनी से गिरफ्तार किया गया है.

4.61 करोड़ की ठगी का आरोपी गिरफ्तार

नकली इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग्स एप्स के माध्यम से फर्जी ट्रेडिंग फाइनेंस के जरिए ठगी करने वाले गिरोह के एक शातिर साइबर अपराधी पवन गौड़ को सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है.

सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार अपराध अनुसंधान विभाग के साइबर क्राइम थाना में कांड संख्या 109/25 दर्ज किया गया था. इस केस में पीड़ित से फेसबुक पर एक फर्जी ऐप डाउनलोड कराया और निवेश का विज्ञापन दिखाकर कुल 4.61 करोड़ की ठगी की गई.

वादी को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़कर फर्जी ऐप डाउनलोड करने को कहा गया. जहां झूठा लाभ दिखा कर उसे कई बार पैसे का निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया. जब आवेदनकर्ता के द्वारा पैसे जमा कर दिए गए तब जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बने थे सबको अचानक बंद कर दिया गया. इन्वेस्टमेंट का लालच देने वाले लोगों से आवेदनकर्ता ने कई बार संपर्क किया लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया. इसके बाद उन्हें यह समझ में आया कि उनके साथ एक बड़ी ठगी को अंजाम दिया गया है. जिसके बाद उन्होंने सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज करवाया.

जांच में एमपी के ठग की भूमिका आई सामने

सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा जब मामले की तफ्तीश शुरू की गई तब यह जानकारी मिली कि इस कांड को मध्य प्रदेश के सिवनी से अंजाम दिया गया है. टेक्निकल सेल के माध्यम से साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा सिवनी की कोतवाली थाना क्षेत्र में छापेमारी कर साइबर अपराधी पवन गौड़ को गिरफ्तार किया गया.

केनरा बैंक के खाते का प्रयोग

सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के जांच में यह बात सामने आई है कि ठगी के लिए केनरा बैंक के खाते का इस्तेमाल किया गया था. इस खाते के खिलाफ आंध्र प्रदेश में दो, असम में एक बिहार में एक, दिल्ली में 6, गोवा में एक, केरल में 11, कर्नाटक में तीन, उत्तर प्रदेश में तीन, झारखंड में तीन, तेलंगाना में तीन, महाराष्ट्र में 11, पंजाब में दो और पश्चिम बंगाल में 51 शिकायतें दर्ज हैं.

इसे भी पढे़ं- हजारीबाग में साइबर ठगी का मामला, पीएम किसान योजना के नाम पर सवा लाख की ठगी

इसे भी पढ़ें- गढ़वा पुलिस की सूचना पर रेस हुई गिरिडीह पुलिस, तीन साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार, 25 लाख की एसयूवी जब्त

इसे भी पढ़ें- मणिपुर से साइबर अपराधी गिरफ्तार, गुमला के शख्स के बैंक खाते से उड़ाए थे 8.45 लाख रुपये

TAGGED:

RANCHI
JHARKHAND CID TEAM
CYBER CRIMINAL ARRESTED
फर्जी ट्रेडिंग फाइनेंस के जरिए ठगी
CYBER CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.