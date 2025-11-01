ETV Bharat / state

झारखंड में हत्या और सड़क लूट जैसी वारदाते बढ़ीं, चोरी का ग्राफ हुआ कम

झारखंड सीआईडी ​​द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि राज्य में हत्या और सड़क डकैती जैसे अपराध बढ़े हैं, लेकिन चोरी में कमी आई है.

CRIMES CASES IN JHARKHAND
झारखंड पुलिस (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 1, 2025 at 3:27 PM IST

4 Min Read
रांचीः झारखंड सीआईडी के द्वारा जारी किए गए आंकड़े यह बता रहे हैं कि झारखंड के विभिन्न जिलों में हत्या और सड़क लूट जैसी वारदातों में इजाफा हुआ है. हालांकि रिपोर्ट यह भी बताती है कि डकैती, चोरी और वाहन चोरी जैसे मामलों में कमी आई है. सीआईडी के द्वारा पिछले वर्ष और इस वर्ष के घटित आपराधिक वारदात के तुलनात्मक अध्ययन के बाद यह आंकड़ा निकाला गया है.

सीआईडी ने तैयार किया डाटा

साल 2025 के जुलाई और अगस्त महीने में झारखंड में हत्या और अपहरण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. झारखंड सीआईडी की टीम के द्वारा तैयार किए गए आंकड़े इस बात की व्याख्या कर रहे हैं कि राज्य में 2025 जुलाई और अगस्त महीने में अपहरण, हत्या, मार्ग डकैती और रेप के मामले बढ़ गए हैं. सीआईडी की रिपोर्ट में वर्ष 2025 जुलाई और अगस्त और 2024 के जुलाई-अगस्त महीने में दर्ज केस के आंकड़ों की तुलना करने से यह तथ्य निकला है.

क्या है अपराध का ग्राफ

हत्याः

सीआईडी ने पिछले साल जुलाई और अगस्त महीने में दर्ज हुई एफआईआर और इस वर्ष जुलाई-अगस्त में दर्ज हुई एफआईआर का तुलनात्मक विश्लेषण किया है. जिसमें पाया गया है कि झारखंड में 2025 के अगस्त महीने में हत्या की वारदात को लेकर कुल 121 मामले दर्ज किए गए जबकि जुलाई महीने में यह आंकड़ा 116 का था. जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा जुलाई महीने में 108 का था. सीआईडी की रिपोर्ट के अनुसार, दो महीनों में हत्या की वारदातों में लगभग 09% की वृद्धि हुई है.

सड़क लूट

वहीं सीआईडी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जुलाई अगस्त महीने में सड़क पर लूटपाट के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है. सीआईडी के आंकड़े बताते हैं कि सड़क पर लूट के मामलों में 50 से लेकर 20% तक वृद्धि हुई है.

फिरौती के लिए अपहरण

सीआईडी की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में क्रमशः 25%, 38% और 25% की वृद्धि हुई है. पिछले साल जुलाई अगस्त महीने में जहां 6 कांड सामने आए थे वहीं इस वर्ष 11 कांड दर्ज हुए हैं.

चोरी, डकैती और वाहन चोरी पर ब्रेक

सीआईडी की रिपोर्ट में कुछ ऐसे अपराधों को लेकर भी आंकड़े दिए गए हैं जो आम लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है. आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2025 के जुलाई अगस्त महीने में चोरी, डकैती और वाहन चोरी के मामलों में पिछले साल की तुलना में कमी आई है. आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2025 में वाहन चोरी को लेकर कुल 392 केस दर्ज हुए. वहीं जुलाई में 393 वाहन चोरी के केस दर्ज किए गए.

वर्ष 2025 के जुलाई और अगस्त महीने में डकैती की संख्या में भी कमी

साल 2025 के जुलाई और अगस्त महीने में वाहन चोरी के 458 केस दर्ज हुए थे. सीआईडी के आंकड़ों के अनुसार, गृह भेदन यानी चोरी के मामलों में भी इस वर्ष जुलाई और अगस्त के महीने में कमी आई है. 2025 के अगस्त महीने में चोरी के 145 कांड दर्ज किए गए थे. वहीं जुलाई में 192 कांड दर्ज हुए थे. जबकि साल 2024 के जुलाई और अगस्त महीने में लगभग 400 चोरी के केस दर्ज किए गए थे. वर्ष 2025 के जुलाई और अगस्त महीने में डकैती की वारदातों में भी कमी आई है. पिछले साल की तुलना में डकैती की घटनाओं में 21% की कमी आई है.

मुख्यालय करेगा समीक्षा

सीआईडी के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट गृह सचिव और डीजीपी को भी भेजी गई है. पुलिस मुख्यालय के द्वारा संबंधित माह की अपराधिक घटनाओं को लेकर जल्द ही समीक्षा की जाएगी.

झारखंड सीआईडी
झारखंड में अपराध
CRIME IN JHARKHAND
JHARKHAND CID DATA
