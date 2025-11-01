ETV Bharat / state

झारखंड में हत्या और सड़क लूट जैसी वारदाते बढ़ीं, चोरी का ग्राफ हुआ कम

रांचीः झारखंड सीआईडी के द्वारा जारी किए गए आंकड़े यह बता रहे हैं कि झारखंड के विभिन्न जिलों में हत्या और सड़क लूट जैसी वारदातों में इजाफा हुआ है. हालांकि रिपोर्ट यह भी बताती है कि डकैती, चोरी और वाहन चोरी जैसे मामलों में कमी आई है. सीआईडी के द्वारा पिछले वर्ष और इस वर्ष के घटित आपराधिक वारदात के तुलनात्मक अध्ययन के बाद यह आंकड़ा निकाला गया है.

सीआईडी ने तैयार किया डाटा

साल 2025 के जुलाई और अगस्त महीने में झारखंड में हत्या और अपहरण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. झारखंड सीआईडी की टीम के द्वारा तैयार किए गए आंकड़े इस बात की व्याख्या कर रहे हैं कि राज्य में 2025 जुलाई और अगस्त महीने में अपहरण, हत्या, मार्ग डकैती और रेप के मामले बढ़ गए हैं. सीआईडी की रिपोर्ट में वर्ष 2025 जुलाई और अगस्त और 2024 के जुलाई-अगस्त महीने में दर्ज केस के आंकड़ों की तुलना करने से यह तथ्य निकला है.

क्या है अपराध का ग्राफ

हत्याः

सीआईडी ने पिछले साल जुलाई और अगस्त महीने में दर्ज हुई एफआईआर और इस वर्ष जुलाई-अगस्त में दर्ज हुई एफआईआर का तुलनात्मक विश्लेषण किया है. जिसमें पाया गया है कि झारखंड में 2025 के अगस्त महीने में हत्या की वारदात को लेकर कुल 121 मामले दर्ज किए गए जबकि जुलाई महीने में यह आंकड़ा 116 का था. जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा जुलाई महीने में 108 का था. सीआईडी की रिपोर्ट के अनुसार, दो महीनों में हत्या की वारदातों में लगभग 09% की वृद्धि हुई है.

सड़क लूट

वहीं सीआईडी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जुलाई अगस्त महीने में सड़क पर लूटपाट के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है. सीआईडी के आंकड़े बताते हैं कि सड़क पर लूट के मामलों में 50 से लेकर 20% तक वृद्धि हुई है.

फिरौती के लिए अपहरण

सीआईडी की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में क्रमशः 25%, 38% और 25% की वृद्धि हुई है. पिछले साल जुलाई अगस्त महीने में जहां 6 कांड सामने आए थे वहीं इस वर्ष 11 कांड दर्ज हुए हैं.