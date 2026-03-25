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डिजिटल अरेस्ट करने वाला साइबर अपराधी गिरफ्तार, ईडी अफसर बन ठग लिए थे 10 लाख

रांची: झारखंड सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच टीम ने डिजिटल अरेस्ट में शामिल एक साइबर अपराधी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार साइबर अपराधी ने खुद को ईडी ऑफिसर बताकर पीड़ित से ₹10 लाख रुपये की ठगी की थी.

बिहार के दरभंगा से हुई गिरफ्तारी

सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच की तरफ से दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, यह मामला झारखंड के एक पीड़ित से संबंधित है, जिसे डिजिटल अरेस्ट के नाम पर शिकार बनाया गया था. ठगों ने खुद को ईडी ऑफिसर बताकर पीड़ित को डराया धमकाया और उससे अलग-अलग बैंक अकाउंट में ₹10,00,047 ट्रांसफर करवा लिए.

इस मामले में शामिल एक पॉइंट ऑफ सेल एजेंट (सिम विक्रेता) सूरज कुमार चौधरी को बिहार के दरभंगा से गिरफ्तार किया गया है. अभियुक्त द्वारा कांड में इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड फर्जी तरीके से उपलब्ध कराए गए थे. जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधियों ने धोखाधड़ी करने के लिए किया था.

गिरफ्तार आरोपी (Etv Bharat)

इस गिरोह के दूसरे सदस्यों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आगे की जांच चल रही है. वादी के लिखित आवेदन के आधार पर, साइबर थाना में दिनाक 25.02.2006 को IT एक्ट की धारा 3180(3)/318(4)/319(2)/336(2)/330(3)//)/610(BNS) और ()/00(C)/66(D) के तहत कांड संख्या 20/20 दर्ज किया गया था. गिरफ्तार साइबर अपराधी के पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं.